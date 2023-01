Une ville en difficulté de l’Arkansas a élu un maire de 18 ans pour changer les choses

“Ça ne va pas venir”, a-t-il dit.

De toute façon, selon lui, Earle n’en avait pas besoin. “Nous avons tout ce que vous pouvez penser de Walmart”, a déclaré M. Young à propos du vaste inventaire de son magasin, qui comprend des chips, des petits gâteaux et des boissons non alcoolisées, mais aussi des steaks T-bone, des pattes de crabe et une sélection variée. de tissages de cheveux.

“Il dit qu’il va nettoyer la ville, alors nous verrons ce qui se passera”, a déclaré M. Young à propos de M. Smith. “Tout le monde a les yeux sur lui.”

Billy Joe Murray, l’entraîneur de basket-ball à la retraite de Earle High School, a déclaré que la ville avait un besoin urgent d’améliorations. Pour lui, le système de drainage était le problème le plus pressant. “Chaque fois qu’il pleut, je suis sous l’eau”, a-t-il déclaré en chassant les abeilles de la sueur sur son porche.

“Tout le monde quitte Earle”, a déclaré M. Murray, 68 ans. “Les gens veulent progresser dans la vie, et Earle est probablement au plus bas.”

Il croyait en M. Smith, cependant. “J’ai enseigné à sa maman, je connais son papa”, a déclaré M. Murray. “Il a peut-être l’air jeune, mais il a la tête droite.”

M. Smith, qui a deux frères aînés et un jumeau, Jayden, “est vieux depuis qu’il est petit”, a déclaré sa mère, Sonya Perkins. L’entraîneur Murray l’a nommé directeur de l’équipe de basket-ball d’Earle High, et M. Smith aspirait autrefois à devenir un soldat d’État. Mais ses plans ont changé après son implication dans le gouvernement étudiant.