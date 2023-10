Une ville du Texas règle un procès concernant la réponse de la police aux partisans de Trump entourant le bus de Biden en 2020

AUSTIN, Texas (AP) — Une ville du Texas a accepté mercredi un règlement de 175 000 $ avec les passagers de l’un des bus de campagne du président Joe Biden en 2020, dont la démocrate Wendy Davis, qui a accusé la police d’ignorer leurs appels à l’aide après une caravane de Donald Trump. des partisans les ont encerclés sur une autoroute.

L’épisode s’est produit quelques jours avant les élections de novembre, alors que le bus approchait d’Austin. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux à l’époque montrait des camions arborant de grands drapeaux Trump circulant à proximité du bus, qui avait à son bord des substituts et du personnel de campagne, mais pas les candidats.

Une poursuite intentée par Davis, un ancien sénateur de l’État candidat au poste de gouverneur du Texas en 2014, et les autres passagers accusaient la police de San Marcos d’ignorer les « actes d’intimidation politique violente » et d’abdiquer sa responsabilité en n’envoyant pas d’escorte malgré plusieurs appels au 911 passés depuis Le bus. Dans le cadre du règlement, la ville de San Marcos a également accepté de donner aux agents une formation supplémentaire qui inclut les principes consistant à donner « une voix aux individus » et à être neutre dans la prise de décision.

« L’intimidation que nous avons subie sur l’autoroute ce jour-là et la menace pour notre sécurité, simplement parce que nous nous sommes engagés dans le processus politique et avons soutenu le candidat de notre choix, ne devraient jamais se produire dans ce pays », a déclaré Davis dans un communiqué.

La directrice municipale de San Marcos, Stephanie Reyes, a déclaré que la ville continue de nier bon nombre des allégations contenues dans le procès. Cependant, elle a déclaré que la réponse de la police ce jour-là ne reflétait pas les normes du département « en matière de conduite et d’attention au devoir ».

« Les citoyens et les visiteurs de la ville de San Marcos devraient avoir confiance dans le service de police de San Marcos, et un examen de cet événement a permis au département de mieux répondre aux besoins et aux attentes de la communauté », a-t-elle déclaré.

Les documents déposés dans le cadre du procès comprenaient des messages texte et des transcriptions d’appels au 911. Le procès alléguait que les fonctionnaires de la ville et la police avaient violé une loi fédérale de 1871 souvent appelée « Loi Ku Klux Klan », conçue à l’origine pour mettre fin à la violence politique contre les Noirs. La loi a également été citée dans des poursuites judiciaires à la suite de l’insurrection meurtrière au Capitole américain.

