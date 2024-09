Une ville du Tennessee organise une course commémorative pour l’athlète de cross-country de Sycamore quelques jours après sa mort subite

Une douzaine d’étudiants du lycée Sycamore se sont réunis vendredi autour d’une vieille table de pique-nique peinte à Pleasant View pour ce qui aurait été le doux seizième anniversaire de leur ami.

Cela aurait dû être un moment de célébration. Au lieu de cela, ce fut un moment de tristesse alors qu’ils rendaient hommage à Tristin Franklin.

L’étudiant de deuxième année du lycée Sycamore, âgé de 15 ans et athlète de cross-country, est décédé il y a moins de deux semaines, le 27 août. Il courait dans son quartier de Pleasant View, ce qu’il faisait souvent, selon ceux qui le connaissaient le mieux, lorsqu’un résident local l’a trouvé en détresse et a appelé une ambulance.

La cause du décès n’a pas encore été déterminée dans le cas de Tristin, en attendant les résultats officiels de l’autopsie du bureau du médecin légiste du comté de Davidson.

Plus: La mort d’un coureur de sycomore à l’âge de 15 ans laisse sa famille et sa communauté bouleversées, dans l’attente de réponses

Depuis sa mort soudaine, la communauté de Pleasant View a dû faire face à la perte de Tristin Franklin, 15 ans, ainsi qu’à celle des « 11 hommes extraordinaires ».

Sa famille et ses amis espèrent que les résultats apporteront un peu de lumière sur la mort soudaine de l’adolescent, qui a secoué la communauté du comté de Cheatham où Tristin a passé toute sa vie, y compris et plus particulièrement les « 11 hommes extraordinaires » réunis autour de la table de pique-nique vendredi après-midi.

« Il n’y a rien qui unifie ce groupe de garçons », a déclaré la mère Holly Randa. « Ils ne font pas tous partie d’une équipe sportive, ils ne fréquentent pas tous la même église, ils ne sont pas dans les mêmes classes à l’école, ils ont juste un ensemble de valeurs similaires et sont liés depuis toujours. Certains d’entre eux sont allés à la maternelle ensemble, d’autres sont arrivés ici en sixième année et ils forment un groupe très soudé. C’est un bon groupe d’enfants. »

C’est le pasteur Randy Riggs qui les a qualifiés d’hommes extraordinaires lors des funérailles de Tristin jeudi, a déclaré Randa. Les services ont eu lieu à la maison funéraire Austin & Bell à Pleasant View, et les restes du garçon ont été incinérés par la suite.

Plus: « C’est tellement triste » : un garçon de 15 ans du Tennessee, membre de l’équipe de cross-country, s’effondre et décède lors d’une course de routine

Au début, la commémoration et la course du vendredi étaient prévues comme un moyen pour les adolescents de faire leur deuil en privé, mais le bouche-à-oreille s’est rapidement répandu, a déclaré Randa.

« Ils ont organisé leurs amis et quelques voisins en ont entendu parler », a-t-elle déclaré. « Les voisins ont décidé de sortir sur le porche et de les encourager, puis quelqu’un a appelé le service de police, qui a ensuite invité la communauté… Nous n’étions donc pas sûrs du nombre de personnes qui seraient là, mais nous avons décidé que nous devions nous organiser. »

Des dizaines de personnes ont assisté à la marche/course de 1,2 mile en l’honneur de Tristin à 16 heures vendredi à Harris Farms, un quartier proche de la maison et de l’école du garçon.

Le service de police de Pleasant View était présent lors de l’événement pour apporter son aide.

Les parents de Tristin, Patricia et Philip Franklin, couraient derrière le groupe de 11 amis de leur fils. Les enfants étaient tous vêtus de t-shirts bleu marine portant les initiales de leur ami.

Plus: Un coureur de cross-country du lycée Sycamore est décédé mardi ; la cause du décès n’est pas connue

La marche/course de 1,2 mile en l’honneur de Tristin Franklin a eu lieu à 16 heures le vendredi 6 septembre. Tout le monde s’est réuni pour célébrer le seizième anniversaire du défunt adolescent en faisant ce qu’il aimait faire, courir.

Après la course, les gens se sont rassemblés sous un pavillon pour boire, manger et partager des souvenirs.

Les organisateurs et les participants ont tous exprimé un soupir de satisfaction, mais aussi de tristesse face à la forte affluence. Tout le monde, des responsables d’école aux parents en passant par les membres ordinaires de la communauté, avait des raisons différentes d’être là vendredi.

« Pour soutenir tous ces enfants et leur famille », a déclaré Edda Watson, assistante du lycée Sycamore.

« Il a grandi avec mes enfants et ses parents étaient de bons amis à nous… la seule chose que je pouvais faire était de faire quelque chose comme ça », a déclaré le bénévole Greg French.

Kevin Hager, l’un des parents qui ont participé à la course, a déclaré que son fils était un bon ami de Tristin.

« Ils se connaissent depuis de nombreuses années… (ils) font partie de la même équipe de cross-country. Évidemment, je suis là pour Tristin, mais aussi simplement pour soutenir tous ses amis, sa famille et sa communauté », a déclaré Hager.

Quelques heures plus tard, les étudiants, les professeurs et les membres de la communauté du lycée Sycamore ont observé une minute de silence à la mémoire de Tristin lors du premier match de football à domicile de l’école de la saison.

Des contributions commémoratives sont acceptées à la mémoire du garçon.

Ceux qui souhaitent faire un don peuvent le faire via Sycamore High School, (mémo : Tristin Franklin pour l’équipe d’athlétisme et de cross-country), 1021 Old Clarksville Pike, Pleasant View, Tennessee 37146.

Vous pouvez contacter Katie Nixon à [email protected].

La course commémorative commence.

Cet article a été publié à l’origine sur Nashville Tennessean : Une ville du Tennessee organise une course commémorative pour le coureur de Sycamore à l’occasion de son 16e anniversaire