Une ville du New Hampshire qui a choisi le vainqueur du GOP depuis 70 ans

ROCHESTER, NH — Les questions brûlantes quant à savoir qui pourrait remporter la primaire présidentielle de mardi n’étaient pas la priorité absolue samedi soir. Au lieu de cela, il brûlait des guimauves.

Une cinquantaine d’habitants de Rochester ont bravé les températures de 17 degrés habituelles pour le festival d’hiver de cette ville, se blottissant autour de quelques feux, préparant des s’mores et buvant du chocolat chaud pendant que les enfants patinaient sur une patinoire de fortune. Mais 24 heures plus tard, la politique prend le dessus sur Rochester, l’ancien président Donald Trump organisant dimanche l’un de ses derniers événements majeurs avant les primaires du New Hampshire à l’opéra de la ville.

La petite ville d’environ 33 000 habitants située dans le sud-est du New Hampshire est l’une des rares villes et villages qui ont reflété les résultats des primaires du GOP à l’échelle de l’État remontant à 1952.

Et «les campagnes savent que Rochester est un indicateur», a déclaré le maire républicain Paul Callaghan.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a également fait campagne à Rochester lors des derniers jours de la course. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’est arrêté ici lors de son premier passage dans l’État l’année dernière. Et à bien des égards, la ville illustre à quel point le Parti républicain a changé au cours de la dernière décennie : les électeurs d’ici ont soutenu à deux reprises l’ancien président Barack Obama avant de se tourner vers Trump lors des élections générales de 2016 et 2020.

“C’est un bon mélange de la composition du Parti républicain moderne du New Hampshire”, a déclaré Ryan Williams, un stratège républicain qui a travaillé pour la campagne présidentielle de Mitt Romney en 2012 et pour l’ancien sénateur républicain John Sununu.

« Vous avez des militants très conservateurs et des piliers de longue date du parti », a déclaré Williams. “Cela attire donc beaucoup d’attention lors des primaires.”

Callaghan, le maire, s’attend à une course primaire contestée à Rochester cette année.

«Il y a les vrais militants conservateurs qui sont nettement plus du côté du président Trump. Ils sont actifs et vocaux », a déclaré Callaghan lors d’un récent entretien téléphonique. « Mais beaucoup de gens aiment garder leurs pensées politiques pour eux. Ils voteront.

Le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump écoute une question lors d’un événement public au Rochester Recreational Arena à Rochester, New Hampshire, le 17 septembre 2015. Darren McCollester / Getty Images

Le pays Trump ?

Lors des primaires républicaines de 2016, Trump a remporté cette ville avec 20 points de pourcentage, soit près de sa marge de victoire de 23 points à l’échelle de l’État. Il pourrait à nouveau remporter une grande victoire à Rochester et dans tout l’État si ses partisans se rendaient aux urnes mardi.

Rochester est le genre de région où les républicains ont connu le succès au cours des années Trump, alors que le parti a réaligné sa base autour d’électeurs cols bleus culturellement conservateurs.

“Ce sera le pays Trump, c’est sûr”, a déclaré Fergus Cullen, ancien président du Parti républicain du New Hampshire, membre du conseil municipal de la ville voisine de Douvres et autoproclamé “Jamais Trumper”.

Les partisans de Trump se sont rassemblés dimanche soir dans l’opéra orné de Rochester, rattaché à l’hôtel de ville. Et le Parti républicain de Rochester était représenté. Carlton Cooper, président du Rochester GOP, s’est adressé à la foule au début du programme.

Portant un chapeau rouge avec des lettres blanches en gras épelant «MAGA», Cooper a imploré la foule de soutenir Trump et a visé Haley, disant d’elle et du gouverneur républicain du New Hampshire, Chris Sununu, «Ces deux-là ne représentent pas l’Amérique pour nous. Clairement et simplement.

« Ce mardi, montrons au monde que nous, habitants du New Hampshire, sommes fatigués des actions de Joe Biden et des démocrates. Que nous voulons que Donald J. Trump revienne à la Maison Blanche pour nous rendre à nouveau grands ! » Cooper a terminé son discours et la foule a éclaté d’acclamations : « Trump ! Atout! Atout!”

Robert Shaw III, un républicain qui a assisté au festival d’hiver de samedi au Common, a cité les prix de l’essence et les taxes comme principales raisons pour lesquelles il soutient Trump et a déclaré : « J’aime Donald Trump ».

L’épouse de Shaw, Amy, est une électrice non déclarée qui envisage de soutenir Haley. Mais si Trump est le candidat du parti, elle le soutiendra.

« C’est un connard ? Oui. Personne n’est parfait », a-t-elle déclaré. « Mais il va nous aider. Il aidera l’économie.

Cinq minutes plus loin, au Smokey’s Tavern, un point d’eau situé à l’étage inférieur du Granite Steak and Grill, un autre électeur républicain assis au bar a déclaré mardi qu’il soutenait Trump en raison de son expérience à la Maison Blanche.

“Il a déjà été président une fois”, a déclaré John, 72 ans, qui a refusé de donner son nom de famille.

“Il sait à quoi ressemblent ces idiots”, a déclaré John, qui travaille dans la construction. « Ils vont encore tenter de le saccager. Et je pense qu’il a probablement mis au point son plan pour se protéger cette fois-ci.

Suzanne et Steven Pina dînaient également à la Smokey’s Tavern samedi soir, et ils prévoient tous deux de soutenir Trump également.

Tous deux retraités de 73 ans, Steven est républicain et Suzanne est une électrice non déclarée et une résidente de Rochester depuis toujours. Suzanne avait envisagé de voter pour Haley mais a finalement décidé de soutenir Trump.

“Je pensais toujours que Trump méritait un deuxième mandat pour tout ce qu’ils ont fait et dit à son sujet”, a-t-elle déclaré. «Je pense juste qu’il a fait du bon travail. Il a réduit nos impôts. »

Les partisans du candidat républicain à la présidentielle et ancien président Donald Trump se sont emmitouflés contre le froid en attendant devant l’Opéra de Rochester à Rochester, dans le New Hampshire, avant un rassemblement électoral dimanche. Puce Somodevilla / Getty Images

Le facteur X non déclaré

Si Haley veut une forte performance contre Trump, elle devra réussir parmi les républicains anti-Trump et les électeurs plus modérés qui ne sont inscrits dans aucun parti, qui peuvent voter à la primaire du GOP.

Ces électeurs non déclarés constituent un bloc clé à Rochester et dans tout l’État. Près d’un tiers des électeurs inscrits à Rochester sont républicains, tandis que près de 40 % ne sont pas déclarés, ce qui est similaire à l’inscription à l’échelle de l’État.

Cela fait de Rochester, d’une certaine manière, un « mélange politique », comme Chris Bannon, 42 ans, pasteur, a décrit la politique de la ville lors du festival d’hiver.

“Il y a beaucoup de gens du genre drapeau Trump, du genre MAGA, qui sont très visibles parce que c’est généralement comme ça qu’ils sont”, a déclaré Bannon. « Mais il y a certainement une sorte de tendance libertaire indépendante dans tout cela. Je n’ai pas – il n’y a pas de drapeau à accrocher devant votre maison qui dit : « Je suis ouvert au compromis ». Ayons une conversation.'”

Bannon est un électeur non déclaré qui envisage de voter pour Haley parce que, dit-il, « le caractère compte ».

Michele Grant, une électrice non déclarée au festival d’hiver, n’a pas encore décidé qui elle soutiendrait. S’exprimant la veille du départ de DeSantis, elle était déchirée par son bilan en Floride, le bilan économique de Trump et le rôle potentiel de Haley en tant que première femme présidente du pays.

“Je pense que nous devrons avoir une femme là-dedans à un moment donné”, a déclaré Grant. «J’aime ses opinions. J’aime la façon dont elle se présente.

Jonathan Roth, 57 ans, professeur d’orchestre au collège et également non déclaré, a déclaré qu’il penchait pour Haley parce qu’« elle est plus modérée ». … Je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’elle a à dire. Mais je pense qu’elle est plus en phase avec moi que n’importe lequel des autres candidats.

Jeff, 52 ans, bricoleur et résident de longue date de Rochester, est également enclin à soutenir Haley bien qu’il ait soutenu Trump lors de la primaire républicaine de 2016. Jeff, un électeur non déclaré inscrit, a refusé de partager son nom de famille.

“Tout le monde est tellement polarisé contre [Trump]. Rien ne sera fait s’il entre, » a déclaré Jeff.

La question clé pour Haley est de savoir combien de ces électeurs se rendront réellement aux urnes mardi.

“Je penche pour Nikki Haley, mais je ne pense pas qu’elle ait une chance de ne pas l’éliminer”, a déclaré Jeff. “Alors, que je me présente ou non, qui sait ?”