Une ville du Dakota du Nord a attiré un moulin à maïs. Puis sont venues des questions sur ses propriétaires chinois.

À la demande du FBI, la réunion s’est tenue à huis clos. Certains résidents qui voulaient entendre ce que l’agence avait à dire ont organisé une manifestation. Et bien que les responsables de Grand Forks aient déclaré qu’ils avaient l’impression qu’il n’y avait aucun problème de sécurité nationale à propos de Fufeng, ils ont reconnu que le FBI ne le confirmerait pas explicitement, laissant les critiques du projet insatisfaits.

Grand Forks n’est pas une ville moribonde qui a désespérément besoin de travail.

Contrairement au Maine, où des investisseurs chinois ont ressuscité une ancienne usine il y a quelques années, ou à l’Ohio, où un verrier chinois a ouvert une boutique dans une usine abandonnée de General Motors, il n’y a pas de crise de l’emploi à Grand Forks. La ville grandit, le taux de chômage dans le métro est inférieur à la moyenne nationale et les employeurs embauchent. En plus des emplois dans l’agriculture et l’armée, les résidents travaillent dans l’industrie manufacturière ou à l’Université du Dakota du Nord, connue pour son programme d’aviation et sa puissante équipe de hockey.

Pourtant, M. Bochenski, le maire, a souligné les avantages économiques de Fufeng pour sa ville, où 18 % des habitants vivent dans la pauvreté, bien au-dessus du taux national. Les agriculteurs ont accueilli le projet comme un nouvel endroit pour vendre leur maïs, qui pousse en abondance dans le sol fertile le long de la rivière Rouge. Et le gouverneur Burgum, un ancien homme d’affaires, a maintes fois défendu le projet.

“Avec Fufeng à Grand Forks, ce sera le Dakota du Nord – et non la Chine – qui récoltera les bénéfices des emplois, des installations, de l’activité économique et des recettes fiscales associées à la transformation du maïs”, a déclaré le gouverneur dans un communiqué.

Il est assez courant qu’une entreprise chinoise fasse des affaires aux États-Unis et qu’une entreprise américaine fasse des affaires en Chine.

Mais alors que les relations diplomatiques se sont effilochées, les responsables américains, en particulier les républicains, se sont demandé si les États-Unis s’étaient trop rapprochés économiquement de la Chine et si des investissements chinois apparemment anodins pouvaient être utilisés à des fins néfastes.