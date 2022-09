ARVADA, Colorado (AP) – Une banlieue de Denver pleure la mort d’un deuxième policier en autant d’années après qu’un patrouilleur de 27 ans a été tué par balle alors qu’il tentait de mettre fin à une grande perturbation familiale au cours du week-end.

L’officier d’Arvada, Dillon Vakoff, est décédé dimanche dans un hôpital après avoir été abattu alors que lui et un autre officier répondaient aux troubles qui se sont répandus dans une rue à l’extérieur d’un complexe immobilier.

Un suspect a ouvert le feu, blessant une femme, à quel point les policiers ont riposté, a déclaré le chef de la police Link Strate lors d’une conférence de presse dimanche. Le suspect a ensuite tiré sur Vakoff, a déclaré Strate.

Le suspect a été blessé par les policiers et transporté dans un hôpital local. On s’attendait à ce qu’il survive, a annoncé dimanche la police. L’identité du suspect n’a pas été révélée dans l’immédiat.

La femme qui aurait été blessée par le suspect a également été hospitalisée et devrait se rétablir, a indiqué la police. De plus amples détails sur la fusillade étaient attendus plus tard lundi.

Vakoff a été le deuxième officier à être tué dans l’exercice de ses fonctions en autant d’années à Arvada, une ville située à 11 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Denver. En 2021, l’officier Gordon Beasley, 40 ans, a été tué par balle dans une embuscade par un homme armé brandissant un fusil de type AR au centre-ville d’Arvada.

Les habitants stupéfaits par le meurtre de Vakoff ont orné de fleurs une voiture de police garée devant l’hôtel de ville d’Arvada, et la ville a illuminé un château d’eau historique du centre-ville en bleu pendant la nuit. Des messages de condoléances sont arrivés des services de police de l’État et des fonctionnaires, y compris le gouverneur Jared Polis.

Vakoff était sergent d’état-major dans l’US Air Force, où il a servi pendant six ans, avant de rejoindre le département de police d’Arvada en 2019. Il s’entraînait pour devenir officier du SWAT, a indiqué la police dans un communiqué. Vakoff est diplômé du lycée d’Arvada en 2012.

“C’est une perte tragique pour cette communauté, pour ce département, mais surtout pour sa famille et ses proches”, a déclaré dimanche le chef de la police Link Strate. “Son service et son sacrifice ne seront jamais oubliés.”

The Associated Press