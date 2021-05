Une ville désillusionnée: les travaillistes font face à la défaite historique de Hartlepool mais peu d’amour pour les conservateurs

Deux semaines avant les élections générales de 2019, deux étudiants du Hartlepool College of Higher Education parlaient de politique avec L’indépendant.

Comme la destruction par les conservateurs du «mur rouge» semblait de plus en plus probable dans une grande partie du nord, cette ville côtière de Tees Valley semblait être une exception significative.

«Il y a cette chose, n’est-ce pas? songea une étudiante, Chloé Harper. «Voulez-vous vraiment être un électeur conservateur?»

Ses paroles se sont révélées prophétiques. Dans une circonscription qui avait sondé près de 70% en faveur de la sortie de l’UE et qui a connu près d’un demi-siècle de déclin économique, même les promesses jumelles de Boris Johnson de faire le Brexit et de niveler le nord ne pourraient persuader la plupart des gens ici de voter. pour lui. Hartlepool est resté travailliste, comme il l’avait été pendant plus ou moins 60 ans.

Aujourd’hui, près de 18 mois plus tard, la situation est très différente.

Après le déclenchement d’une élection partielle à la suite de la démission du député Mike Hill au milieu d’allégations de harcèlement sexuel, ce bastion d’une fois semble maintenant le plus fragile des motifs pour le parti de Keir Starmer.

Les conservateurs sont les favoris pour une victoire historique ici jeudi. Un sondage cette semaine leur a permis de gagner 17 points. Un rebond de vaccins et un maire conservateur local populaire semblent les avoir placés aux commandes d’une victoire qui soulèverait à la fois des questions sur le leadership de Starmer et ajouterait à la preuve croissante que le Nord pourrait fondamentalement s’éloigner du Parti travailliste.

Et Chloé elle-même?

Quelle sagesse peut-elle offrir cette fois-ci? Elle votera pour Claire Martin, l’une des différentes candidates locales. Chloé dit qu’un tel député connaîtrait et comprendrait la ville.

«Je ne pourrais toujours pas devenir conservateur pour le moment», dit l’étudiant de 22 ans de l’Université Tees. «Mais je connais beaucoup de gens qui disent qu’ils le feront. Je ne pense tout simplement pas que les gens croient que les travaillistes se soucient vraiment d’eux.

Boris Johnson fait des gestes alors qu’il rencontre des membres du public tout en faisant campagne au nom de la candidate du Parti conservateur Jill Mortimer (au centre) (Getty Images)

‘Beaucoup de désillusion’

Au cours d’une semaine pluvieuse et venteuse à Hartlepool, il n’est toujours pas tout à fait facile de trouver des gens qui envisagent – ou du moins sont prêts à dire qu’ils prévoient – de voter conservateur. Le plus souvent, ils disent pour qui ils ne voteront pas. Ce qui a tendance à être du travail.

L’humeur politique ici correspond à la météo: mauvaise.

«Il y a beaucoup de désillusion avec les deux parties», dit Darren Hankey, directeur du collège. «Je pense qu’il y a un élément de coupure dans toute la rhétorique de nivellement des conservateurs, mais les gens ont-ils vu cela se traduire par des actes? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas.

Pour lui, un investissement supplémentaire dans l’éducation et une aide accrue pour les petites entreprises à la suite de la pandémie de coronavirus seraient un gagnant du vote, mais il semble sceptique que tout candidat livrera.

Selon lui, qui gagnera? «Je pense que ce sera une chose bien plus rapprochée que ce que les gens prédisent», dit-il. «Si j’étais un parieur, je ne parierais probablement pas.»





Je pense qu’il y a un élément de coupure dans toute la rhétorique de nivellement des conservateurs, mais les gens ont-ils vu cela se traduire par des actes? Je ne suis pas sûr qu’ils aient Darren Hankey, directeur du collège

Hartlepool, il faut le dire, a beaucoup à offrir.

C’est un saut de mouette de certaines des plus belles côtes du nord, tandis que dans la ville elle-même, la marina a été transformée en un centre de bars et de restaurants. Les sites d’intérêt de la ville comprennent la prestigieuse Northern School of Art et le centre des industries créatives de la BRI dans l’ancien bureau de poste général.

Mais les 50 dernières années n’ont pas été bonnes. Les chantiers navals ont fermé ici dans les années 60; la récession a décimé son industrie sidérurgique dans les années 70; et Margaret Thatcher a terminé les houillères voisines dans les années 80. Sous l’austérité des années 2000, le budget du conseil a été réduit de 40% et les unités A&E et maternité de l’hôpital local ont été fermées. Quelque 252 personnes ici sont décédées après avoir été testées positives pour Covid-19 au cours de l’année écoulée.

Le Parti travailliste dit que pratiquement tous ces problèmes – coupures, fermetures, une réponse ratée au coronavirus – peuvent être placés à la porte de divers gouvernements conservateurs. Les conservateurs disent que le déclin de la ville est venu sur le dos d’un flot de députés travaillistes qui ne veulent pas se battre pour cela.

Et les électeurs? Beaucoup semblent penser que ces deux choses sont à peu près correctes.

Alan Teather (L’indépendant)

« Le cas positif pour l’un ou l’autre? » songe Alan Teather, un quilter professionnel qui possède sa propre boutique dans Upper Church Street. « Hm, je suis sûr que je pourrais penser à quelque chose si vous me donniez quelques jours. »

Il a été rouge toute sa vie. Bien qu’il ne dise jamais de ne jamais changer, ce ne sera pas cette fois-ci. «Boris Johnson est un chancer», déclare le joueur de 59 ans. «Il ne se soucie pas du chuff d’un singe pour qui que ce soit d’autre que lui-même.

Une partie de la raison de son cynisme – et du plus large – semble être qu’aucun des deux principaux candidats n’a suscité beaucoup d’enthousiasme ici.

Paul Williams, pour le parti travailliste, a été député à Stockton South pendant deux ans avant d’être voté en 2019. C’est un archi-reste qui a passé son bref séjour au parlement à faire campagne pour un deuxième référendum européen.

«Ce n’est pas ce que j’appellerais un bon choix pour Hartlepool», dit Teather, un ancien soldat et ouvrier industriel. «S’ils ne voulaient pas de lui à Stockton, je ne sais pas pourquoi ils pensaient que nous le voudrions ici. Il va nous perdre [Labour] votes. »





Boris Johnson … ne se soucie pas du chuff d’un singe pour personne d’autre que lui Alan Teather, quilter

Alors que le parti a tenu à jouer sur le fait que Williams a passé la crise de Covid à travailler sur la ligne de front du NHS, les révélations le mois dernier selon lesquelles il a dirigé un groupe de mise en service clinique soutenant la fermeture de certains services hospitaliers de Hartlepool n’ont guère aidé sa position.

Pourtant, son opposante conservatrice Jill Mortimer – une conseillère du North Yorkshire – n’est même pas très populaire auprès des conservateurs ici. Les promesses de créer des emplois et de générer des investissements ont été éclipsées par une certaine déception que ce soit quelqu’un qui, jusqu’au mois dernier, semble ne pas avoir jamais mis les pieds dans la ville.

Dans une interview télévisée, elle l’a comparé à Leeds – une métropole florissante de près de 800 000 habitants. Comme le note un chauffeur de taxi, soit elle n’est pas allée à Hartlepool, soit elle n’est pas allée à Leeds.

Lorsque L’indépendant demandes de rencontrer Mortimer, la réponse revient qu’il est trop proche du jour des élections.

«Ce n’est guère surprenant», déclare Jim McMahon, le secrétaire fantôme travailliste aux transports qui dirige la campagne de son parti ici. «La stratégie des conservateurs tout au long de cette campagne a été de jeter de la boue et d’espérer qu’elle restera en partie, et de s’assurer que personne n’entre en contact avec son propre candidat. Et après l’avoir vue à la télévision plusieurs fois, je ne suis pas surpris qu’ils soient parvenus à cette conclusion.

Ironiquement, peut-être, une demande de rencontrer Williams est également refusée.

Chloé Harper (Chloé Harper)

Le facteur local

Peut-être parce que Hartlepool a été qualifiée d’élection partielle la plus importante depuis une génération – un moment déterminant, selon le politologue Matthew Flinders – une grande importance a été accordée à la manière dont les préoccupations nationales pourraient jouer ici lors du vote de jeudi.

Le rebond des vaccins, l’argent pour les rideaux, le sentiment du Brexit et le programme de nivellement peuvent tous avoir un impact. Pourtant, il y a un facteur local qui a peut-être été négligé. Son nom est Ben Houchen.

En 2017, cet homme alors âgé de 30 ans préfigurait l’effondrement du mur rouge en faisant ce qui était tout à fait inattendu et en étant élu maire conservateur de la Tees Valley.

Aujourd’hui, quatre ans plus tard – et lui-même pour sa réélection jeudi – il est devenu une figure populaire, largement considérée comme à la fois capable de tenir ses promesses et avec un lien direct apparent avec le gouvernement.

Parmi les réalisations qu’il prétend être les siennes, il y a insuffler une nouvelle vie à l’aéroport local, garantir le statut de port franc pour la région et amener le nouveau Trésor nord à Darlington – bien que son rival travailliste Jessie Joe Jacobs affirme qu’il y a en fait moins d’emplois dans la région maintenant que quand il est arrivé au pouvoir.

«Je l’aime beaucoup, en fait», dit Amanda, l’épouse de Teather, qui, en règle générale, est également travailliste teintée dans la laine. «Il tire toute la Tees Valley par les sangles de ses bottes.»

C’est quelque chose que Shane Moore, le chef indépendant du conseil d’arrondissement ici, entend beaucoup.

«Que vous soyez d’accord ou non avec les politiques de Ben, les gens le voient faire avancer les choses et parler de la région», dit-il, assis à son bureau dans le centre civique de la ville. «Il est tout à fait possible qu’ils votent pour lui parce qu’ils aiment ce qu’il fait et qu’ils votent pour [Mortimer] pour travailler avec lui. C’est peut-être lui qui gagnera cela pour les conservateurs.

Le jeu des nombres

Comme toujours, en fin de compte, toutes ces spéculations se résumeront à un jeu de chiffres.

Mike Hill a conservé la ville en 2019 avec une majorité extrêmement réduite de 3595. Mais certains suggèrent que si le Brexit Party ne s’était pas présenté – et avait remporté 10000 voix – les conservateurs auraient peut-être remporté la victoire même à ce moment-là.

Cette fois, il n’y aura pas de Brexit Party pour scinder le scrutin; et, bien que son successeur sans Farage, Reform UK, ait jeté son chapeau dans le ring, il sera presque certainement un peu joueur.

La grande question est donc de savoir où iront ces 10 000 votes.

C’est quelque chose avec lequel Jim McMahon a également lutté alors qu’il termine son avant-dernier jour de campagne.

«Le fait est que nous ne savons pas ce qui va se passer», dit-il. «J’imaginerais proche. Je pense que tout est pour jouer.

Pourtant, lorsque je demande si le Parti travailliste peut vraiment gagner, sa réponse est surprenante. Il a juste une touche de défaite à ce sujet.

«J’ai beaucoup de respect pour les habitants de Hartlepool», dit-il. «J’ai passé beaucoup de temps ici et je pense que c’est une ville fantastique avec des gens fantastiques. Quelle que soit la manière dont ils votent jeudi, je souhaite à la ville plein succès.