L’exposition Une ville de rêve – 400 ans de New York, organisé par TRAVAIL DE CAMÉRA Galerie virtuelleprésente 40 œuvres de photographes sélectionnés pour qui la métropole représente un lieu central de développement artistique. La ville a une riche histoire en tant que centre d’activité pour de nombreux artistes ainsi que pour des mouvements culturels et artistiques. Depuis le 20e siècle en particulier, New York est devenue le centre mondial de l’art moderne et contemporain.

En hommage à Thomas Hoepker, décédé en juillet dernier, l’exposition présente plusieurs de ses œuvres. Celles prises à New York le 11 septembre 2001 sont aujourd’hui considérées comme des œuvres majeures de la photographie documentaire. L’œuvre la plus célèbre Vue depuis Williamsburg, Brooklyn, vers Manhattan (11 septembre) fait partie de l’exposition.

40 œuvres de 15 photographes – Thomas Billhardt, Michel Comte, Patrick Demarchelier, Arthur Elgort, Elliott Erwitt, David Drebin, Thomas Hoepker, David LaChapelle, Vincent Peters, Robert Polidori, Steve Schapiro, Martin Schoeller, Albert Watson, Dean West et David Yarrow.

L’exposition collective Une ville de rêve – 400 ans de New York est présentée à l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de la ville de New York. L’exposition est accessible dans le monde entier 24 heures sur 24 : https://camerawork.de/en/virtualgallery/