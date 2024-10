Une ville de Pennsylvanie prospère grâce aux immigrants haïtiens – et est la dernière cible de la haine républicaine

Il y a une chose dans sa communauté qui rend Kristin Hopkins-Calcek plus fière que tout : sa ville est désormais l’un des rares arrondissements de Pennsylvanie avec une population croissante.

« Cela faisait longtemps que nous n’avions pas investi dans notre commune », déclare le président de la commune de Charleroi, « et maintenant nous pouvons enfin le faire, c’est parce que nous en avons besoin. »

Entourée de centrales électriques, de lignes ferroviaires et d’aciéries désaffectées, Charleroi, dans le sud-ouest de la Pennsylvanie, était autrefois l’incarnation de l’Amérique de la ceinture de rouille. Pendant des décennies, les usines ici et dans les environs ont fermé leurs portes et les gens ont déménagé, la population ayant chuté d’environ 60 %.

Mais ces dernières années, des immigrants ont afflué vers la ville de 4 200 habitants, attirés par les emplois bien rémunérés et les logements bon marché. Selon le recensement de 2020, pour la première fois depuis un siècle, davantage de personnes ont choisi de s’installer dans cette communauté tranquille située sur les rives de la rivière Monongahela plutôt que de la fuir.

Les premiers emplois que Rodny Michel a pu trouver à son arrivée à Charleroi il y a quatre ans étaient du travail à la chaîne dans une entreprise de préparation de produits alimentaires et, plus tard, un travail tout aussi éreintant dans une usine Amazon située dans une ville voisine. Aujourd’hui, alors que le natif de Port-au-Prince, la capitale d’Haïti, voit sa communauté grandir à Charleroi, sa journée de travail consiste à transformer un magasin vide et désuet de l’avenue Fallowfield en un restaurant caribéen qui servira la communauté immigrante croissante de la ville.

« Parfois, je travaille 12 heures par jour », dit-il depuis l’intérieur du Global Food Mart, une épicerie des Caraïbes où les acheteurs jouent à des jeux d’arcade et passent au crible des caisses de fruits tropicaux.

« Ce sera une première pour notre communauté et j’en suis fier. »

Mais tandis que des habitants comme Michel et Hopkins-Calcek considèrent Charleroi comme étant en pleine revitalisation, d’autres ont tenté d’utiliser les communautés immigrées de la ville à des fins politiques. C’est quelque chose qui a propulsé cette petite communauté sous les projecteurs nationaux lors des élections américaines de 2024, âprement disputées et source de divisions.

Le mois dernier, Donald Trump a affirmé à tort que Charleroi était « virtuellement en faillite » et confrontée à une « criminalité massive » en raison de la présence d’immigrés, dans le but de faire de l’immigration la clé de voûte de son programme électoral.

Comme Springfield dans l’Ohio voisin, où des menaces à la bombe et des manifestations néonazies ont suivi les fausses affirmations de Trump selon lesquelles les immigrés mangeaient les animaux de compagnie, Charleroi a attiré YouTubeurs de droite et les groupes du KKK publient des brochures de recrutement sur des groupes Facebook locaux.

Les commentaires de l’ancien président ont également trouvé un soutien parmi les habitants.

« Quand le Covid était là, les gens perdaient leur emploi, mais ces gens étaient autorisés à entrer. [to America]. Cela me dit qu’il se passait quelque chose là-bas », explique John Horner, qui travaille à temps partiel comme réparateur de montres sur Fallowfield Avenue, où les magasins d’artisanat, les devantures vides et les friperies affichant des chemises Maga côtoient les épiceries destinées à la communauté caribéenne locale. .

« Sur le plan personnel, je suis préoccupé par les gens qui traversent la frontière. Je n’étais pas d’accord avec ça.

Dans l’ensemble, Horner dit avoir des « émotions mitigées » à l’égard des personnes fuyant la guerre et la pauvreté hébergées aux États-Unis.

« Ils ouvrent leurs propres magasins et rachètent leurs propres collaborateurs. Beaucoup d’entre eux ne sont pas ici à cause de la guerre, ils sont ici à cause de leurs relations – ils ont entendu parler des autres. [about Charleroi]», dit-il.

Tout cela se produit dans un moment de forte incertitude pour Charleroi.

Les médias locaux ont rapporté que les enquêteurs fédéraux pensent qu’une agence de placement de personnel recrute des immigrés sans papiers à Charleroi et dans ses environs et les paie en espèces.

Le mois dernier, il est apparu qu’une verrerie de Charleroi, qui emploie environ 300 personnes, allait déplacer ses opérations 170 miles (274 km) à l’ouest de l’Ohio, envoyant des ondes de choc à travers la communauté. Le taux de pauvreté de la ville est 25%soit plus du double de celui de la Pennsylvanie dans son ensemble.

Cela a permis à Trump de faire des percées au niveau local. Plus que 60% des votants dans le comté de Washington à Charleroi a soutenu Trump lors de l’élection présidentielle de 2020.

À l’échelle nationale, l’immigration est devenue un thème central de la campagne ces derniers mois, malgré une baisse importante du nombre de rencontres d’immigrés enregistrées par la patrouille frontalière américaine à la frontière sud des États-Unis. En août, le nombre de rencontres – 58 038 – ne représentait qu’une fraction de son niveau atteint sous l’administration Trump, lorsqu’il atteignait 132 856 en mai 2019. Juste 46 des personnes rencontrées à la frontière en août dernier étaient des ressortissants haïtiens.

Des études montrent que les Haïtiens et d’autres personnes se trouvant légalement aux États-Unis et bénéficiant d’un statut de protection temporaire (TPS) ont joué un rôle important dans les infrastructures critiques du pays. L’analyse des données du gouvernement fédéral par le Center for American Progress, un groupe de réflexion progressiste, a révélé que plus de 131 000 immigrants sur TPS a travaillé dans des métiers essentiels tels que les soins de santé et la transformation alimentaire pendant la pandémie de Covid-19.

Mais à Charleroi, les dirigeants locaux ont agi rapidement pour aider la population immigrée croissante.

En 2022, un programme de partenariat de quartier financé en partie par des entreprises locales qui dépendent de la main-d’œuvre immigrée a été mis en place pour fournir des services contribuant à l’intégration des communautés immigrées.

Charleroi a créé il y a deux ans un poste d’agent de liaison communautaireoccupé par un ressortissant haïtien, pour aider à inscrire les immigrants dans des cours d’anglais, à inscrire les enfants dans les écoles et à mettre en place des sites de tests de santé dans une bibliothèque locale, entre autres mesures. Outre l’importante communauté haïtienne, l’arrondissement abrite plus d’un millier d’immigrants du Libéria, de la Jamaïque et d’ailleurs.

« Nos propriétaires d’entreprises en ville sont ravis de l’afflux de circulation piétonnière et de la revitalisation de notre centre-ville », déclare Hopkins-Calcek. « Cela faisait longtemps qu’il n’y avait plus eu d’investissements à Charleroi. »

Durant son séjour à Charleroi, Michel dit qu’il n’a jamais été soumis à des interactions négatives et que lui et d’autres immigrés sont conscients des efforts déployés par les autorités locales.

« En Haïti, le gouvernement ne prend pas soin des gens comme il le fait ici », dit-il.

Horner admet que malgré ses appréhensions quant à ce qui se passe à des milliers de kilomètres de là, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les immigrants haïtiens ont apporté une contribution positive à la ville.

« Ils viennent souvent ici à la recherche de vêtements moins chers et d’autres choses », dit-il.

« En tant qu’homme d’affaires, [immigrants] sont bons pour les affaires. Le capitalisme est une bonne chose. Je n’ai aucun problème. Je n’ai rien à redire.