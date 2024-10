Une ville de Pennsylvanie aux prises avec la tentative d’assassinat de Trump avant son retour

BUTLER, Pennsylvanie — Donald Trump est je retourne à Butleroù le monde l’a vu pour la dernière fois brandir son poing et implorer ses partisans de « se battre », alors même que le sang coulait sur son visage à cause de la balle d’un assassin potentiel.

En annonçant son retour, l’ancien président et l’actuel candidat républicain a déclaré qu’il prévoyait de « célébrer une vision unificatrice pour l’avenir de l’Amérique dans un événement comme le monde n’en a jamais vu auparavant ».

La question est : Butler est-il prêt ?

Alors que beaucoup prédisent une foule nombreuse pour entendre Trump répondre à la propriété même du Farm Show où une balle lui a frôlé l’oreille droite le 13 juillet, il y a également de l’appréhension en ville, ainsi que le sentiment que Butler est toujours en train de guérir.

« J’ai consulté au moins 500 personnes depuis que cela s’est produit », a déclaré l’infirmière Shanea Clancy, qui dirige un service de conseil en santé mentale dans le comté de Butler et qui a vu des personnes plus anxieuses depuis la fusillade. Certains présentent des signes de stress post-traumatique.

« Le grand thème, si vous voulez, est simplement : « Comment quelque chose comme ça s’est-il produit dans notre jardin ? » », a déclaré Clancy. « Les gens ne s’attendent pas à ce qu’un traumatisme se présente à leur porte un jour donné. »

Le tentative d’assassinat a profondément résonné dans la communauté montagneuse au nord de Pittsburgh. Trump y bénéficie d’un large soutien, ayant facilement doublé le total des voix d’Hillary Clinton avant de remporter la Maison Blanche en 2016. Il a failli le faire à nouveau contre Joe Biden en 2020. Mais le comté de Butler était meilleur pour les démocrates il y a deux ans, lorsque le gouverneur du parti le candidat, Josh Shapiro, y a obtenu environ 43 % des voix.

Pour revendiquer l’État pivot de la Pennsylvanie en novembre, Trump doit augmenter la participation électorale dans des bastions conservateurs comme le comté de Butler, une communauté rurale et suburbaine majoritairement blanche avec un historique de votes pour les républicains.

Samedi, l’ancien président prendra la parole là où des milliers de personnes, dont des enfants, ont vu lui et les autres se faire tirer dessus. Corey Comperatore, ancien chef de la compagnie de pompiers du canton de Buffalo, a été tué, tandis que David Dutch et James Copenhaver ont tous deux été hospitalisés pour blessures. Les services secrets américains ont tué le tireur, Thomas Matthew Crooks, 20 ans.

Abasourdis par la suite, certains participants au rassemblement ont organisé des groupes de prière impromptus alors qu’ils retournaient à leur voiture. Il semble que presque tout le monde dans le comté de Butler était présent au rassemblement ou connaît quelqu’un qui y était.

Le week-end dernier, Sally Sarvey, employée des services alimentaires à la retraite, récupérait des pancartes Trump et un T-shirt dans une tente du Parti républicain lors d’un festival de rue à Slippery Rock, à proximité. Elle a déclaré qu’elle « se ferait un devoir » d’assister au retour de Trump ce samedi, mais elle est consciente de ce qui s’est passé en juillet.

« J’espère qu’ils disposeront de davantage de sécurité et qu’ils agiront plus rapidement », a déclaré Sarvey.

Il y a des signes visibles de la tension laissée derrière. Des graffitis de « combat » – faisant écho aux mots de Trump immédiatement après la fusillade – ont commencé à apparaître dans le comté de Butler au cours des deux semaines qui ont suivi. À certains endroits, le mot « combat » sur les routes était contré par un autre message peint à la bombe : « amour ».

La tentative d’assassinat a été la « non ». « 1 sujet » de conversation depuis le 13 juillet, a déclaré Jim Hulings, président du comité républicain du comté de Butler. Il a tellement de questions en suspens sur la fusillade et les enquêtes qui en ont découlé qu’il tient une liste à jour.

« Il y a beaucoup d’activités en ce moment, les gens veulent des réponses », a déclaré Hulings. « Je ne fais pas du tout partie d’une minorité là-bas. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions.

La police et les responsables des services d’urgence ont été confrontés à des questions de enquêteurs enquêter sur les fusillades du police d’état, FBI et Congrès. Le gouvernement du comté a répondu à quelque 300 demandes de dossiers ouverts, soit cinq fois ce qu’il reçoit normalement en un an. Beaucoup se préparent à des litiges qui pourraient durer des années.

« Je ne vais pas mentir, c’est un fardeau pour nous tous », a déclaré Steve Bicehouse, directeur des services d’urgence de Butler. «Ça vous pèse. Et ces derniers mois ont été une période difficile.

Le commissaire du comté, Kevin Boozel, le seul démocrate à détenir un poste élu dans tout le comté de Butler, a déclaré que ce qui s’est passé il y a deux mois inquiète certains à propos du rassemblement de samedi. L’échec précédent en matière de sécurité constitue le problème majeur, mais les autorités présentes lors de l’événement de juillet ont également dû faire face à une chaleur et une humidité extrêmes qui ont obligé les services d’urgence à soigner les personnes en détresse avant même la fusillade. Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées.

Boozel a reçu « de nombreux courriels disant : « Ne le laissez pas revenir ici » », a-t-il déclaré à propos de Trump. « Parce qu’émotionnellement, nous ne sommes pas prêts pour ça. »

La bibliothécaire à la retraite Kathy Kline, qui vit à Butler, a déclaré qu’elle soutenait la vice-présidente Kamala Harris dans la course à la présidentielle et estimait que ceux qui s’opposaient au retour de Trump n’avaient pas été suffisamment pris en considération. Kline appartient à un groupe Facebook, « Butler PA Women for Kamala Harris », qui compte environ 1 500 membres ces derniers mois.

« Personnellement, je ne suis jamais opposé à ce qu’une personnalité politique vienne dans notre communauté et partage ses politiques », a déclaré Kline. « C’est la méthode américaine. Mais vous savez, vous devez arriver avec un certain respect et intégrité et laisser de côté tout ce chaos et cette laideur.

Le café de Barry Cummings près de la propriété Farm Show où la fusillade a eu lieu a été fermé brièvement après la fusillade. Immédiatement après, a-t-il déclaré, il était déterminé à tendre la main aux personnes qui ne partageaient pas ses opinions politiques.

« J’avais tendance à essayer d’écouter plus que de parler », a déclaré Cummings, un démocrate inscrit. Il voulait entendre « les sentiments de l’autre côté, vous savez, et je pense que cela nous a rapprochés un peu ».

Kim Geyer, commissaire républicaine du comté de Butler, prévoit d’assister au rassemblement samedi, tout comme elle l’a fait en juillet lorsqu’elle était assise derrière Trump.

« J’ai des sentiments mitigés à ce sujet, mais je suis déterminé à aller de l’avant », a déclaré Geyer. «Je pense que les personnes qui pourraient être touchées plus négativement resteront simplement chez elles. Et les gens qui veulent ressentir l’inspiration et l’énergie du mouvement Trump seront là pour soutenir le président Trump et le laisser terminer ce qu’il a commencé.

Certains partisans de Trump cherchent des moyens de commémorer la tentative d’assassinat. Un artiste travaille sur une sculpture de Trump de 9 pieds de haut à Butler, même si l’on ne sait pas exactement où elle pourrait être installée. Un autre artiste, Bill Secunda, métallurgiste de Butler et partisan de Trump, a passé deux semaines à retravailler une sculpture grandeur nature de Trump pour mieux refléter sa réponse après avoir été abattu, le bras droit levé et le poing serré.

Secunda et un ami l’ont tranquillement installé dans une tente au Butler Farm Show en août, où il est devenu populaire pour les selfies. Il a déjà reçu une offre de 50 000 $ pour la sculpture.

« Je ne pense même pas avoir vu un regard amer, ce qui était plutôt surprenant parce que, vous savez, j’ai perdu des clients à cause d’une pièce comme celle-là », a déclaré Secunda.

Pendant ce temps, la Butler Historical Society a suspendu jusqu’au printemps, au moins, son projet de recueillir les récits des résidents locaux sur la fusillade. L’organisation étudie comment elle pourrait garder ces histoires scellées pendant 75 ans, comme cela avait été prévu.

Geyer a déclaré qu’elle s’attend à ce que les Butlerites trouvent davantage de moyens de rendre hommage aux victimes.

« C’était une journée tragique et personne ne souhaite que cela se produise ou se produise dans son comté », a déclaré Geyer. « Je crois que les gens qui vivent et travaillent ici sont des gens résilients. Nous allons avancer. »