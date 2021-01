Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles en provenance du terrain de golf populaire de Nouvelle-Zélande où un lion de mer enceinte s’est niché en prévision du prochain chiot. Cependant, les résidents ne peuvent accéder à aucune partie de la route tant que la créature n’y vit pas.

Un lion de mer, Hiriwa, a choisi le parcours de golf Chisholm Links à Dunedin pour son nid de grossesse. Elle a maintenant donné naissance à son cinquième chiot. La route menant au parcours depuis la plage a été temporairement fermée pour la sécurité de Hiriwa car elle doit régulièrement traverser John Wilson Ocean Drive. Elle utilise le chemin pour visiter l’océan pour se nourrir entre les soins de son nouveau-né.

«Elle est montée sur John Wilson Drive et sur le terrain de golf pour avoir son chiot dans des buissons là-bas», a déclaré Jim Fyfe, un garde forestier du Département de la conservation de la biodiversité côtière d’Otago dans un entretien au New Zealand Herald. C’est Fyfe qui a découvert que l’otarie enceinte avait accouché en découvrant son placenta autour de l’endroit. Il a pris la post-naissance et l’a jetée par-dessus la falaise pour que les chiens errants / sauvages ne tournent pas autour de la zone attirée par l’odeur du sang.

« Nous avons fermé John Wilson Ocean Drive aux véhicules pour le mois prochain pour permettre au résident spécial d’utiliser la route en toute sécurité », a annoncé le conseil municipal après la naissance.

Bien que les véhicules soient à l’écart en toute sécurité, les piétons sont toujours autorisés dans la zone. Cependant, le département a émis un avis selon lequel les marcheurs et les golfeurs de la région devraient rester vigilants et garder un œil sur Hiriwa. S’ils la repèrent, il leur a été conseillé de maintenir une distance de sécurité avec la créature marine.

C’est la première fois qu’un chiot est soigné sur le terrain de golf. L’otarie de 150 kilos serait nichée dans la brousse le long du 13e trou pour prendre soin de son nouveau-né. Bien qu’il y ait des tirs de golfeurs à craindre, Fyfe s’inquiète pour les autres animaux.

Il dit que la chose la plus préoccupante en ce moment, ce sont les promeneurs de chiens qui viennent sur le terrain de golf avec leurs animaux de compagnie à la remorque. Ils ne s’attendraient pas à une créature marine géante là-bas et pourraient être surpris. Il s’inquiète de la réaction des personnes impliquées et de leur sécurité.

Selon le directeur du club de golf, les animaux qui s’y trouvent sont des «membres honoraires» de l’établissement. Il était très heureux que le lion de mer ait choisi cet endroit pour créer le miracle de la vie. Il dit qu’elle est assez détendue et bien élevée, mais les nouvelles mères parmi les animaux sauvages sont connues pour devenir excessivement agressives si elles sentent une menace pour leur bébé. Heureusement, il n’y a eu aucun cas de ce genre jusqu’à présent, car les humains lui ont donné suffisamment d’espace.