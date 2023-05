Une ville de l’Ontario se bat pour empêcher la fermeture des urgences

Le service des urgences de Minden, en Ontario. devrait fermer définitivement le 1er juin, mais les habitants de la ville et des environs sont prêts à se rendre au tribunal pour tenter de le sauver.

L’annonce de la fermeture des urgences par le Haliburton Highlands Health Service est intervenue le 20 avril, six semaines seulement avant la fermeture et juste au moment où la région commence à se remplir de résidents d’été.

« C’est un plan qui va coûter des vies », a déclaré Patrick Porzuczek, un homme d’affaires local qui dirige une campagne appelée Save the Minden ER.

Son groupe de base a organisé des rassemblements et rassemblé une pétition avec plus de 24 000 signatures. Ils ont également recueilli plus de 75 000 $ pour couvrir les frais juridiques alors qu’ils se préparaient à déposer une injonction judiciaire.

« Nous ne sommes pas des chiffres, nous ne faisons pas partie d’un taux de morbidité et de mortalité, nous sommes des vies humaines, et cela doit cesser », a déclaré Porzuckek.

Haliburton Highlands Health Services, qui gère l’hôpital, a déclaré que tous les services seraient transférés et regroupés sur son site de Haliburton, à plus de 20 minutes de Minden.

« La pénurie de personnel est le principal moteur de cela, sans médecins et infirmières, nous ne pouvons pas gérer un service d’urgence », a déclaré Carolyn Plummer, présidente et chef de la direction de Haliburton Highlands Health Service, ajoutant: « Nous étions confrontés à de multiples fermetures fréquentes au cours des prochains mois si nous ne faisions rien. »

Une grave pénurie d’infirmières et de médecins a eu un effet d’entraînement dans tout le pays. Les fermetures temporaires des urgences sont devenues une pratique courante dans des dizaines de communautés rurales, fermées pendant des heures ou des jours à la fois.

« Nous ne pouvons pas faire cela de manière ponctuelle à l’échelle nationale, il s’agit d’un problème national avec des causes profondes communes qui nécessite une discussion nationale, un dialogue national, une approche nationale », a déclaré le Dr Alan Drummond, médecin urgentiste et coprésident de l’Association canadienne des médecins d’urgence. « Je pense que la voie à suivre consiste à définir en quelque sorte les Canadiens des régions rurales en quoi consiste une attente raisonnable et comment nous pourrions mieux répondre à leurs besoins en termes d’accès raisonnable à des soins de qualité. »

Le Minden ER n’a jamais mis en place de fermeture temporaire et est le seul service d’urgence du pays à fermer définitivement l’année dernière.

La Nouvelle-Écosse a fait la transition de certaines de ses urgences rurales vers des centres de traitement d’urgence (UTC) avec des heures réduites. Ces UTC sont souvent ouverts huit ou 12 heures par jour, quatre ou cinq jours par semaine.

« Je pense qu’il serait digne d’être considéré dans le cas de Minden pour peut-être tester le modèle de la Nouvelle-Écosse pour voir s’il fonctionne », a déclaré le Dr Drummond. « Parce qu’il y aura d’autres communautés confrontées à cette même situation dans les années à venir et nous avons besoin d’une approche – en particulier en Ontario – et nous devons savoir comment gérer cela. »

Les résidents de Minden ont demandé à la députée locale Laurie Scott d’intervenir et ils ont présenté leurs demandes à l’Assemblée législative de l’Ontario.

Dans une déclaration à CTV National News, un porte-parole du ministre de la Santé a déclaré: « Les hôpitaux sont des sociétés indépendantes qui sont autorisées à diriger leurs propres opérations, y compris les décisions concernant les services qu’ils fournissent et dans quels endroits, le ministère de la Santé n’est pas impliqué dans ces décisions et le suggérer est faux. »

Une partie du tollé public a été pour plus de transparence et de communication avec la communauté. L’hôpital dit qu’il a lancé une campagne l’été dernier, encourageant les gens à appeler à l’avance pour s’assurer que les urgences étaient ouvertes, mais les membres de Save the Minden ER disent qu’il n’y avait aucun signe avant-coureur que le service des urgences pourrait faire face à une fermeture permanente cette année.

« Cela a été un choc complet pour la communauté, ont dit les médecins et les infirmières 15 minutes avant l’annonce au public », a déclaré Porzuczek.

Les médecins qui travaillent sur le site de Minden ont déclaré que leur emploi du temps était complet pendant les mois d’été, jusqu’en septembre.

Carolyn Plummer, présidente-directrice générale de Haliburton Highlands Health Services, s’entretient avec Heather Butts. (Nouvelles de CTV)Plummer a déclaré à CTV National News qu’il n’était pas entièrement complet: « il y avait encore des lacunes dans le calendrier ».

Interrogée sur le calendrier de dotation en personnel d’Haliburton et le risque de fermeture temporaire là-bas, elle a confirmé que « le risque n’est pas entièrement disparu, mais cette décision que nous prenons fait beaucoup pour atténuer ce risque d’une manière que nous n’aurions pas autrement être capable de faire. »

Des hôpitaux partout au Canada ont essayé de recruter du personnel d’autres provinces et d’autres pays. Plummer dit qu’ils travaillent dur sur le recrutement depuis de nombreuses années.

« Nous avons essayé de recruter des professionnels de la santé formés à l’étranger, malheureusement nous n’avons pas eu la même chance que d’autres pour attirer des gens ici », a-t-elle déclaré.

Interrogé sur l’avenir du site de Minden et si un UTC était envisagé, le PDG de l’hôpital a déclaré qu’une fois le processus de consolidation terminé, il porterait son attention sur les services qu’il allait y fournir.

« Nous avons certainement entendu des messages de personnes de notre communauté sur la façon dont les gens utilisent nos services d’urgence. Nous avons une pénurie de médecins de soins primaires, beaucoup de gens l’utilisent pour les soins primaires. Ce sera une priorité lorsque nous regarderons à des options pour notre site de Minden », a déclaré Plummer à CTV News.

La campagne populaire Save the Minden ER espère qu’une injonction du tribunal arrêtera le processus et a l’intention de continuer à se battre pour les services de santé dans cette communauté au-delà du 1er juin.