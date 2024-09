Une ville de l’Ohio remodelée par des immigrants haïtiens se retrouve sous les feux des projecteurs

SPRINGFIELD, Ohio — De nombreuses villes ont été remodelées par l’immigration ces dernières années sans attirer l’attention. Ce n’est pas le cas de Springfield, dans l’Ohio.

Son histoire de renouveau économique et de difficultés de croissance associées a été propulsée dans le débat national au cours d’une année d’élection présidentielle – et malicieusement déformée par fausses rumeurs que les immigrants haïtiens mangent les animaux de compagnie de leurs voisins. Donald Trump a amplifié ces mensonges lors de la débat télévisé à l’échelle nationalece qui exacerbe les craintes de certains habitants quant à la montée des divisions dans cette ville à prédominance blanche et ouvrière d’environ 60 000 habitants.

Au Centre d’aide et de soutien à la communauté haïtienne de la ville, Rose-Thamar Joseph a déclaré mercredi que de nombreux immigrants arrivés ces dernières années ont été attirés par les bons emplois et le caractère relativement abordable de la ville. Mais un sentiment de malaise grandit alors que les résidents de longue date se hérissent de plus en plus contre les nouveaux arrivants qui acceptent des emplois dans les usines, ce qui fait grimper le prix des logements et met à rude épreuve les services municipaux.

« Certains d’entre eux parlent de la peur qu’ils vivent. Certains ont peur pour leur vie. C’est dur pour nous », a déclaré Joseph.

Ariel Dominique, directrice exécutive de la Fondation haïtiano-américaine pour la démocratie, a déclaré avoir ri ces derniers jours de l’absurdité de ces fausses déclarations. Mais voir les commentaires répétés à la télévision nationale par l’ancien président lui a fait mal.

« C’est tellement injuste et inéquitable et complètement contraire à ce que nous avons apporté au monde, à ce que nous avons apporté à cette nation pendant si longtemps », a déclaré Dominique.

Les faussetés sur les immigrés haïtiens de Springfield avaient déjà été propagées en ligne par le colistier de Trump, JD Vance. Cela s’inscrit dans une vieille tradition politique américaine qui consiste à présenter les immigrés comme des étrangers dont le comportement étrange est un choc pour la culture américaine.

« C’est ce qui se passe dans notre pays. Et c’est une honte », a déclaré Trump à Débat présidentiel de mardi Après avoir répété les faussetés. Interrogé au cours du débat par le modérateur d’ABC News, David Muir, sur ces fausses allégations, Trump a tenu bon, affirmant que « les gens à la télévision » ont dit que leurs chiens avaient été mangés, mais il n’a fourni aucune preuve.

Les responsables de Springfield ont tenté de dissiper la désinformation en affirmant qu’il y avait eu aucun rapport crédible ou détaillé Les dirigeants de l’État tentent de contribuer à résoudre certains des véritables défis auxquels la ville est confrontée.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, un républicain, a déclaré mardi que il enverrait les forces de l’ordre et des millions de dollars en ressources de soins de santé à Springfield alors que la ville est confrontée à une augmentation des arrivées d’Haïtiens.

De nombreux Haïtiens sont venus aux États-Unis pour fuir la pauvreté et la violence. Ils ont adopté la politique du président Joe Biden voies juridiques nouvelles et élargies d’entrer et ont évité les traversées illégales, ne représentant que 92 arrestations aux frontières sur plus de 56 000 en juillet, les dernières données disponibles.

L’administration Biden a récemment annoncé qu’environ 300 000 Haïtiens aux États-Unis le 3 juin pourraient rester dans le pays au moins jusqu’en février 2026avec droit à une autorisation de travail, en vertu d’une loi appelée Statut de protection temporaire pour éviter aux gens d’être expulsés vers des pays déchirés par des conflits.

Springfield, à environ 72 kilomètres de la capitale de l’État, Columbus, a connu un déclin brutal de son secteur manufacturier vers la fin du siècle dernier. Mais son centre-ville a été revitalisé ces dernières années grâce à l’arrivée de nouveaux Haïtiens qui ont contribué à répondre à la demande de main-d’œuvre. Les autorités estiment que les Haïtiens représentent aujourd’hui environ 15 % de la population.

L’année dernière, la ville a été secouée par la collision d’une camionnette avec un autobus scolaire, tuant un garçon de 11 ans. Le conducteur était un Haïtien récemment installé dans la région et conduisait sans permis de conduire. Lors d’une réunion de la commission municipale mercredi, les parents du garçon ont condamné l’utilisation par les politiciens de la mort de leur fils pour attiser la haine.

Le 6 septembre, une publication a fait surface sur la plateforme de médias sociaux X qui partageait ce qui ressemblait à une capture d’écran d’une publication sur les médias sociaux provenant apparemment de Springfield. poste L’homme a raconté que la « fille amie du voisin » avait vu un chat pendu à un arbre pour être dépecé et mangé, affirmant sans preuve que des Haïtiens vivaient dans la maison. La photo était accompagnée d’une photo d’un homme noir portant ce qui semblait être une oie par les pattes.

Lundi, Vance a posté sur X. « Des rapports montrent maintenant que des gens ont vu leurs animaux de compagnie enlevés et mangés par des gens qui ne devraient pas être dans ce pays. Où est notre tsar des frontières ? » a-t-il déclaré. Le lendemain, il a posté à nouveau sur X à propos de Springfield, affirmant que son bureau avait reçu des demandes de renseignements de résidents qui affirmaient que « les animaux de compagnie de leurs voisins ou la faune locale avaient été enlevés par des migrants haïtiens. Il est bien sûr possible que toutes ces rumeurs se révèlent fausses. »

Avec sa population d’immigrants en hausse, Springfield n’est pas vraiment une exception. Jusqu’à présent, l’immigration a représenté près des trois quarts de la croissance démographique américaine au cours de la dernière décennie, avec 2,5 millions de migrants internationaux arrivés aux États-Unis entre 2020 et 2023, selon le Bureau de recensement des États-Unis. La croissance démographique est un moteur important de la croissance économique.

« Les immigrants haïtiens qui ont commencé à s’installer à Springfield ces dernières années sont la raison pour laquelle l’économie et la main-d’œuvre ont été revitalisées là-bas », a déclaré Guerline Jozef, directrice exécutive de Haitian Bridge Alliance, qui fournit des services juridiques et sociaux aux immigrants à travers les États-Unis.

Elle a déclaré que des clients haïtiens de Springfield lui ont dit que, par peur, ils envisageaient désormais de quitter la ville.

___ Spagat a fait son reportage depuis San Diego. Michael Schneider, journaliste à l’Associated Press à Orlando, en Floride, et Noreen Nasir à New York ont ​​contribué à cet article.