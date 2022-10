Une ville de l’est de l’Iran, théâtre d’une répression sanglante, voit de nouvelles manifestations

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Une ville d’Iran qui a été le théâtre d’une répression sanglante le mois dernier s’est réveillée samedi avec de nouvelles destructions, a montré la télévision d’État, après que des tensions ont éclaté la veille.

À Zahedan, une ville du sud-est avec une population de souche baloutche, les manifestations après les prières du vendredi ont laissé la ville meurtrie. Des boutiques s’ouvraient sur la rue, leurs vitrines brisées. Les trottoirs étaient jonchés de verre brisé. Les guichets automatiques ont été endommagés. Des équipes de nettoyage sont sorties, balayant les débris des magasins vandalisés.

L’explosion de protestations à Zahedan est survenue alors que les manifestations à travers l’Iran se poursuivent à propos de la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs du pays. Bien que les manifestations se soient d’abord concentrées sur le hijab obligatoire dans le pays, elles se sont transformées en le plus grand défi lancé à la République islamique depuis le Mouvement vert de 2009 à propos d’élections contestées. Les forces de sécurité ont dispersé des rassemblements avec des balles réelles et des gaz lacrymogènes, faisant plus de 200 morts, selon des groupes de défense des droits.

La violence a éclaté pour la première fois dans la ville agitée de Zahedan le 30 septembre – une journée que les militants décrivent comme la plus meurtrière depuis le début des manifestations à l’échelle nationale. L’indignation s’est propagée après des allégations selon lesquelles une adolescente baloutche aurait été violée par un policier, alimentant de profondes tensions dans la région sous-développée qui abrite la minorité musulmane sunnite de la théocratie chiite.

Des groupes de défense des droits affirment que des dizaines de personnes ont été tuées lors de ce que les habitants appellent le «vendredi sanglant», alors que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur la foule. Le groupe Iran Human Rights, basé à Oslo, évalue le nombre de morts à plus de 90. Les autorités iraniennes ont décrit les violences de Zahedan comme impliquant des séparatistes anonymes, sans fournir de détails ni de preuves.

Alors que la colère mijotait à propos de la répression meurtrière, les troubles dans la ville ont de nouveau éclaté vendredi, selon des séquences vidéo qui auraient montré des foules se rassemblant après la prière de midi à Zahedan en scandant “Je tuerai celui qui a tué mon frère!” L’ampleur des affrontements n’est pas claire, mais la télévision d’État iranienne a diffusé des images des conséquences, accusant 150 “émeutiers” d’être responsables de la destruction.

L’agence de presse publique IRNA a déclaré que les manifestants ont crié des slogans, lancé des pierres sur les automobilistes et endommagé des banques et d’autres propriétés privées. Les autorités ont déclaré avoir arrêté 57 manifestants, parmi les milliers estimés qui ont atterri en prison à cause des manifestations. Le commandant de la police provinciale, Ahmad Taheri, a déclaré que les forces de sécurité recherchaient d’autres coupables.

The Associated Press