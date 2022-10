Une ville de l’est de l’Iran, théâtre d’une répression sanglante, voit de nouvelles manifestations

L’explosion de protestations à Zahedan est survenue alors que les manifestations à travers l’Iran se poursuivent à propos de la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs du pays. Bien que les manifestations se soient d’abord concentrées sur le hijab obligatoire dans le pays, elles se sont transformées en le plus grand défi lancé à la République islamique depuis le Mouvement vert de 2009 à propos d’élections contestées. Les forces de sécurité ont dispersé des rassemblements avec des balles réelles et des gaz lacrymogènes, faisant plus de 200 morts, selon des groupes de défense des droits.