Une ville de la Nouvelle-Angleterre envahie par les coyotes appelle les tireurs d’élite

“Si les humains se montrent soumis envers eux et s’enfuient, cela leur apprend qu’ils sont le roi de Nahant”, a déclaré M. Wattles lors d’une réunion éducative organisée par la ville pour les résidents en juillet. “Vous devez leur apprendre que vous êtes une menace, et ils ne sont pas les bienvenus.”

En se livrant à un harcèlement continu connu sous le nom de « bizutage », a-t-il dit – chasser les coyotes ; les asperger d’eau; leur jeter du sable ou du gravier; crier et frapper des casseroles et des poêles pour les perturber – les résidents peuvent rétablir les limites.

Mais après avoir vu peu d’impact des tentatives de bizutage, certains habitants craignent qu’il ne soit trop tard.

Michael Hanlon, un résident à temps partiel de la ville, a déclaré qu’il avait “crié un meurtre sanglant” et balancé un bâton de trois pieds sur trois coyotes qui l’ont encerclé avec son chien Dewey dans une rue résidentielle une nuit récente, mais les animaux n’ont reculé qu’un quelques pieds.

M. Hanlon s’est retiré dans sa maison.

“Ils n’ont aucune peur du tout”, a déclaré Mme Frary, la responsable de la garderie, dont le caniche pékinois de 12 ans, Brody, enfile à contrecœur un gilet à pointes lors de ses promenades. “C’est comme un enseignant qui était indulgent, puis essaie d’être strict… Ils sont habitués à nous maintenant, et c’est trop tard.”

Elle a dit que les coyotes étaient connus pour se prélasser au soleil sur le terrain de golf local, en regardant les joueurs putter. Linda Tanfani, une autre résidente, s’est plainte aux autorités de la ville après que des coyotes flânant aient jeté un voile sur son jeu de pickleball.

“Quand ils nous gouvernent, contrôlent nos vies, ce n’est pas bien”, a déclaré Mme Tanfani lors de la réunion du conseil d’administration. “Je suis tendu tout le temps.”

Les experts de la faune disent que la plupart des agressions des coyotes envers les humains proviennent de personnes qui fournissent de la nourriture aux animaux, ce qui peut modifier radicalement leur comportement. À Arlington, une banlieue de Boston qui a connu trois attaques non mortelles de coyotes contre des enfants en 2021, la police a déterminé plus tard qu’un résident avait nourri un coyote. Les agents ont tué l’animal et la ville n’a eu aucun problème depuis, a déclaré un porte-parole.