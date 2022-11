Une ville de la Colombie-Britannique remporte une reconnaissance nationale pour avoir remis en état le site contaminé d’une usine

Watson Island est devenu un gagnant pour la ville de Prince Rupert, après des années de batailles juridiques et de transformation innovante, en recevant le prix du meilleur grand projet global avec un prix national Brownfield (Brownie) à Toronto le 14 novembre.

Les prix Brownie récompensent les projets de réhabilitation à travers le Canada sur des sites autrefois contaminés, sous-utilisés et non développés qui ont été transformés en développements productifs qui soutiennent la vitalité économique de leurs communautés.

« Le maire et le conseil précédents, ainsi que le personnel de la Ville, ont transformé ce qui était autrefois un défi majeur et une responsabilité environnementale pour Prince Rupert en une source de nouveaux revenus et une opportunité pour la communauté. C’est une victoire ! », a déclaré Herb Pond, maire de Prince Rupert.

La ville de Prince Rupert a fourni des informations historiques dans un communiqué de presse indiquant qu’elle était l’acquéreur involontaire de la propriété de l’île Watson et qu’elle en avait hérité par le biais d’une vente pour taxes après la fermeture de l’usine de pâte à papier. Une action en justice ultérieure avec les propriétaires s’est ensuivie et le site présentait un risque de contamination par des restes de produits chimiques.

« En raison de l’abandon de l’usine de pâte à papier, le site a déjà coûté à la communauté des coûts de détention importants, ce qui s’est accompagné d’une responsabilité environnementale considérable », a déclaré la ville.

Après la signature d’un accord de règlement en 2015, la ville, aux côtés de ses nombreux partenaires, dont McElhanney, Trillium Environmental Ltd., le ministère de l’Environnement et du Changement climatique, ainsi que de nombreux entrepreneurs locaux et non locaux, a pu entreprendre la démolition du site et procéder avec le réaménagement éventuel des friches industrielles dans un plan échelonné.

En mettant en œuvre ce qu’ils appellent une « approche ingénieuse et créative », la ville a pu réutiliser les produits chimiques de réduction en pâte de l’ancienne usine dans l’industrie de la pâte ailleurs en Colombie-Britannique. La grande majorité des métaux ont été recyclés, ce qui a entraîné un taux de recyclage de 95 % pour matériaux laissés sur place.

La ville a déclaré que l’approche respectueuse de l’environnement réduisait les coûts d’assainissement à une fraction de ce qui était initialement prévu.

Le fardeau financier initial de l’assainissement a été réduit pour les contribuables et la ville grâce à un « processus innovateur axé sur les promoteurs » avec le ministère provincial de l’Environnement et du Changement climatique.

L’installation de propane de Pembina a été le premier projet à être mis en service au cours de la dernière année, a déclaré la ville. Avec le projet de la compagnie de propane, la propriété a été remise au rôle des taxes municipales. Les revenus générés par la

Les revenus du bail immobilier génèrent des revenus pour la Legacy Corporation de la ville et, avec la participation de Pembina, la propriété est revenue sur les rôles d’imposition de la ville. Ceci, à son tour, fournit des dividendes à la Ville pour compenser les principaux coûts en capital ponctuels comme le remplacement du barrage Woodworth.

Au cours des sept dernières années de métamorphose du vilain petit canard en cygne, la ville et la province ont travaillé ensemble à une réorientation novatrice de l’entente de principe. Cet instrument a permis au site d’être remanié par portions au fur et à mesure que de nouveaux partenaires commerciaux s’impliquaient, l’industrie prenant en charge les coûts initiaux de l’assainissement.

“À l’avenir, avec des terrains industriels supplémentaires restant à développer, Watson Island est bien placée pour continuer à attirer de nouveaux projets – y compris potentiellement dans les secteurs des énergies renouvelables et vertes – une priorité actuelle pour le bureau de développement économique de la ville.”

Le projet de l’île Watson étant maintenant une étude de cas pour le ministère provincial de l’Environnement et du Changement climatique sur la façon de gérer et d’assainir avec succès une grande friche industrielle, une partie du succès notable de Prince Rupert est qu’il est maintenant un point de contact et d’orientation pour les municipalités canadiennes qui se retrouvent également accablés par des terrains industriels abandonnés. Le personnel de Prince Rupert a également fait des présentations lors de plusieurs conférences municipales.

Le site suscitant désormais l’intérêt potentiel d’une foule d’industries, y compris l’énergie renouvelable, Prince Rupert assiste à un nouveau départ pour le site de l’île Watson.

« Le projet Watson Island de Prince Rupert figurait parmi les nombreux finalistes méritants dans la catégorie de l’aménagement de sites contaminés, et la ville et nos partenaires sont honorés d’avoir reçu un prix », a déclaré Pond.

