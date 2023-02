Une ville de Floride met en lumière les conflits liés au gerrymandering local

JACKSONVILLE, Floride (AP) – Non loin des images de carte postale de Jacksonville – les plages de sable blanc, la fontaine au bord de la rivière, le quartier commerçant haut de gamme – se trouve un autre côté de la ville.

Ici, les routes de quartier sont parsemées de nids-de-poule et parfois non goudronnées. Les mauvaises herbes avalent les voitures abandonnées dans les terrains vagues. Les épiceries sont rares.

Les habitants de cet autre Jacksonville sont majoritairement noirs, et beaucoup d’entre eux rejettent la responsabilité du manque de services de leur quartier sur la politique de la ville. Ils pointent un manque de représentativité résultant en partie de la façon dont les quartiers ont été dessinés pour le conseil municipal, l’organe décisionnel des 950 000 habitants de Jacksonville.

«Il s’agit de diluer la représentation noire, le pouvoir noir et le changement qui doit se produire dans la communauté noire», a déclaré Moné Holder, un résident de la ville qui occupe un rôle de leadership chez Florida Rising, un groupe local de droit de vote qui se concentre sur les communautés de couleur. “D’autres peuvent raconter une histoire différente quant à la raison, mais nous le voyons dans le manque de ressources qui vont dans ces communautés.”

Un groupe d’habitants de Jacksonville et des organisations locales de défense des droits civiques ont poursuivi la ville l’année dernière, alléguant que les cartes de redécoupage du conseil regroupaient les communautés noires dans quatre des 19 districts du conseil, dont cinq sont généraux.

L’automne dernier, un juge d’un tribunal de district américain a statué en leur faveur et a ordonné que les cartes soient redessinées. Les avocats ont déclaré que la ville était revenue avec plus de la même chose et, en décembre, le même tribunal a ordonné qu’une carte proposée par les avocats soit utilisée pour les élections de Jacksonville ce printemps.

“Il y a naturellement une incitation à garder les choses identiques, et c’est ce que vous avez vu dans le processus de Jacksonville”, a déclaré Nick Warren, avocat à l’ACLU de Floride.

Le conseil a fait valoir dans ses documents judiciaires que le dernier plan des avocats serait la troisième carte du conseil en moins d’un an et «semerait la confusion chez les électeurs et saperait la confiance des électeurs». Le tribunal a rejeté l’appel début janvier, de sorte que les électeurs voteront dans les nouveaux districts du conseil pour les élections de mars de la ville.

La querelle sur le tracé des quartiers de Jacksonville reflète un aspect du redécoupage qui reste souvent dans l’ombre. Le redécoupage pour les limites législatives du Congrès et des États attire une grande attention après la publication de nouveaux chiffres de recensement tous les 10 ans, alors que les deux principaux partis politiques recherchent des avantages cartographiques qui les aideront à conserver ou à reprendre le pouvoir au niveau fédéral ou étatique – un processus connu sous le nom de gerrymandering.

Non moins féroces sont les batailles sur la façon dont les lignes de vote sont tracées dans les gouvernements locaux, pour les conseils municipaux, les commissions de comté et même les commissions scolaires.

Des conflits sur le redécoupage local ont éclaté à la vue du public à la fin de l’année dernière lorsqu’une fuite de bande audio a révélé comment les membres latinos du conseil municipal de Los Angeles complotaient pour gerrymander les districts du conseil d’une manière qui renforcerait le pouvoir politique de leur communauté au détriment des Noirs traditionnels.

L’échange a été ponctué de langage raciste et graphique et a élargi les fissures raciales au sein de la ville, a conduit le ministère de la Justice de l’État à annoncer une enquête et a déclenché un effort législatif pour supprimer le pouvoir de redécoupage du conseil.

“L’intérêt personnel ne devrait pas être le facteur décisif”, a déclaré la marraine du projet de loi, la sénatrice de l’État démocrate María Elena Durazo. “Ce devrait être le Voting Rights Act, la Constitution californienne et la Constitution américaine.”

Lorsque la ville traversait le processus de redécoupage, Marqueece Harris-Dawson, membre du conseil municipal de Los Angeles, s’est souvenue d’avoir évoqué des sujets importants pour ses électeurs liés à ce qu’il appelait le « One Black district », mais a déclaré qu’il avait été ignoré.

“Maintenant, je comprends que c’était exprès”, a-t-il déclaré.

Une décision de la Cour suprême des États-Unis il y a dix ans, qui a vidé une section de la loi fédérale sur le droit de vote, a donné aux gouvernements des États et locaux une liberté considérable pour modifier les procédures de vote et redéfinir les frontières politiques, même si le redécoupage a été effectué d’une manière qui a dilué le pouvoir de vote des communautés minoritaires. . Auparavant, certains États et gouvernements locaux devaient obtenir l’approbation du ministère de la Justice avant d’apporter des modifications importantes liées au vote.

Le gerrymandering pour les organismes gouvernementaux locaux reçoit beaucoup moins d’attention que le gerrymandering législatif du Congrès ou de l’État, en partie parce que peu de groupes locaux ont l’argent et l’expertise pour intenter des poursuites contre ce qu’ils perçoivent comme des cartes injustes.

Jacksonville fait exception. Les branches locales de la NAACP et de l’American Civil Liberties Union se sont associées à des groupes communautaires de défense des droits civiques pour contester les cartes approuvées par le conseil municipal en mars 2022.

Certains militants communautaires attribuent les problèmes de redécoupage de la ville à une consolidation de 1968 avec le comté de Duval, qui a permis à la ville de se développer mais a également changé sa dynamique raciale. À l’époque, on espérait qu’un mélange de districts de conseil à prédominance noire et de postes de conseil généraux aiderait à renforcer la représentation des Noirs.

Pourtant, au cours des plus d’un demi-siècle qui se sont écoulés depuis la fusion, seuls six résidents noirs ont occupé des postes généraux, qui sont élus à l’échelle de la ville, et seuls deux d’entre eux étaient démocrates, selon les recherches de Marcella Washington, une retraitée. Florida State College à Jacksonville professeur de sciences politiques qui est un plaignant dans le procès.

Les résidents noirs représentaient au moins 40% de la population totale de Jacksonville au moment de la consolidation, et aujourd’hui, ils représentent un peu plus de 30%.

Alors que sept membres du conseil actuel de Jacksonville sont noirs, Washington a déclaré qu’ils ne votaient pas toujours dans l’intérêt de la communauté noire. À titre d’exemple, elle a cité des votes controversés sur l’opportunité de supprimer les monuments confédérés à travers la ville. D’autres résidents ont fait part de préoccupations supplémentaires dans les quartiers à prédominance noire de Jacksonville qu’ils estiment que le conseil n’accorde pas la priorité – propriétés de la ville envahies par la végétation, problèmes d’eau et d’égouts, services inadéquats pour les sans-abri.

Le conseiller municipal Rory Diamond a été le seul à voter contre la carte originale du conseil, affirmant qu’elle était conçue pour protéger les titulaires. Mais il critique également la carte redessinée à utiliser lors des prochaines élections, car il pense qu’elle pourrait avoir la conséquence involontaire de “détruire la représentation afro-américaine au conseil municipal”. D’autres membres du conseil ont refusé de commenter, citant le litige.

Les militants locaux affirment que le fait de forcer les résidents noirs dans une poignée de districts du conseil a donné l’impression dans ces communautés que leur voix n’a pas d’importance. Cela a rendu difficile leur engagement politique, a déclaré Rosemary McCoy, une plaignante dans le procès et PDG des Harriet Tubman Freedom Fighters, une organisation à but non lucratif qui enregistre de nouveaux électeurs.

« Nous comprenons que lorsque vous rassemblez un groupe de personnes, ces personnes n’ont pas leur mot à dire. Leur vote est gaspillé », a déclaré McCoy. «Je demande aux gens de signer des pétitions pour mettre des choses sur le bulletin de vote… et souvent, ils nous disent:« Mon vote n’a pas d’importance. Mon vote ne compte pas. Pourquoi devrais-je voter ? Rien ne va changer'”

Ben Frazier, un autre plaignant dans l’affaire et PDG de la Northside Coalition of Jacksonville, qui se concentre sur l’injustice, a déclaré qu’il aimerait que la bataille judiciaire à Jacksonville inspire d’autres groupes à travers le pays à contester les cartes de redécoupage local lorsqu’elles semblent être dessinées injustement. .

“J’espère qu’il y aura d’autres villes et d’autres États qui regarderont Jacksonville et diront que Jacksonville a agi contre eux, et peut-être que nous devrions aussi”, a-t-il déclaré.

Par Ayanna Alexander, Associated Press