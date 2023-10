Une ville de Colombie-Britannique n’est pas responsable du fait qu’une femme marche dans un lampadaire sombre, selon le tribunal

Une femme qui a été blessée après avoir marché dans un lampadaire sombre à Burnaby, en Colombie-Britannique, a perdu une affaire de petites créances demandant des dommages-intérêts pour cet accident.

Tara Scott a accusé la ville de Burnaby de négligence parce que le lampadaire ne fonctionnait pas au moment de son accident en novembre 2022 – qui lui a laissé un os métatarsien fracturé au pied – et parce que le poteau était peint en noir, ce qui rendait difficile la visibilité. la nuit.

Le lampadaire en question, situé le long de l’autoroute Lougheed, près de la rue Government, se trouve également en plein milieu du trottoir, a déclaré Scott au Tribunal de résolution civile de la province.

« MS. Scott dit qu’il faisait déjà nuit et qu’elle marchait rapidement pour rester au chaud », a écrit Kristin Gardner, membre du tribunal, dans sa décision du 5 octobre. « Et parce que le poteau était également peint en noir et que des branches d’arbres envahies par la végétation obscurcissaient sa vue, elle n’a pas pu voir le poteau avant d’y entrer. »

Scott a demandé 5 000 $ de dommages et intérêts pour perte de salaire, affirmant que sa blessure l’avait empêchée de travailler pendant deux mois.

Alors que les archives municipales montrent que Scott a signalé un lampadaire cassé quelques jours après l’accident – ​​et que le personnel a ensuite enquêté et réparé un fusible grillé – le tribunal a finalement conclu que Burnaby n’était pas responsable de sa blessure.

Gardiner a noté que pour prouver la négligence, Scott devrait démontrer que Burnaby avait une « obligation de diligence » – une obligation légale de prévenir un préjudice prévisible – mais que les autorités publiques « n’ont généralement pas d’obligation de diligence envers les utilisateurs publics » de leur propriété lorsqu’elle est gérée au moyen de politiques raisonnables.

Dans ce cas, la Ville de Burnaby a déclaré qu’elle entretenait les lampadaires en utilisant un système basé sur les plaintes, ce qui signifie que le personnel compte sur le public pour signaler les lumières cassées plutôt que de surveiller chacune d’elles de manière proactive.

Selon la décision, il n’y avait aucune trace de plainte concernant le lampadaire qui avait blessé Scott avant son accident.

« Je trouve que la politique de la ville consistant à utiliser un système basé sur les plaintes pour l’entretien de l’éclairage public était raisonnable et élaborée de bonne foi, sur la base des ressources budgétaires et en personnel disponibles », a écrit Gardiner.

Les images de la scène n’ont pas non plus réussi à étayer l’argument de Scott selon lequel les circonstances étaient propices à des collisions involontaires.

Gardiner a découvert que le lampadaire, malgré sa peinture sombre, était « facilement visible » grâce à la lumière projetée par les lampadaires à proximité qui étaient en état de marche, et que les branches d’arbres envahies mentionnées dans la plainte de Scott étaient « relativement hautes » et n’obstrueraient pas la vue. de quelqu’un à pied.

« Dans l’ensemble, je trouve que le trottoir était dans un état raisonnablement sûr pour les personnes qui prennent normalement soin de leur propre sécurité, ce qui implique généralement de regarder dans la direction dans laquelle elles marchent », a écrit le membre du tribunal.