Une ville croate essaie d’attirer les résidents en vendant des maisons abandonnées à un peu moins de Rs 12

Une ville du nord de la Croatie, durement touchée par l’exode rural, vend ses maisons abandonnées pour un kuna (16 cents US) dans le but d’attirer de nouveaux résidents, mais avec de grosses conditions. Legrad, autrefois le deuxième plus grand centre de population du territoire croate, a subi un déclin constant depuis la désintégration de l’empire austro-hongrois il y a un siècle, lorsque de nouvelles frontières l’ont laissé de côté.

« Nous sommes devenus une ville frontalière avec peu de liaisons de transport vers d’autres endroits. Depuis lors, la population a progressivement diminué », a déclaré le maire de la ville, Ivan Sabolic. Entourée de champs verdoyants et de forêts, la ville est proche de la frontière avec la Hongrie et compte environ 2 250 habitants, soit la moitié du nombre qu’elle comptait il y a 70 ans.

Pour sa première tentative, la ville a commercialisé 19 maisons vides et chantiers de construction abandonnés au prix d’un kuna (0,16 $) chacun, a déclaré le maire. À ce jour, 17 propriétés ont été vendues. Les maisons proposées sont dans divers états de délabrement. Certaines sont des demi-ruines, dépourvues de fenêtres et de portes, leurs murs couverts de moisissure.

La municipalité dit qu’elle paiera 25 000 kuna pour toute rénovation nécessaire, et pour les nouveaux résidents souhaitant acheter une maison privée, la ville couvrira 20% du prix ou jusqu’à 35 000 kuna, a déclaré le maire.

QUEL EST L’ACCROCHE ?

Les conditions clés pour les individus ou les couples qui souhaitent s’installer à Legrad incluent qu’ils doivent être solvables financièrement et avoir moins de 40 ans. Ils doivent également s’engager à rester au moins 15 ans. Sabolic a déclaré que l’offre avait suscité l’intérêt de l’étranger.

« Après quelques reportages médiatiques sur notre action, nous avons reçu des demandes de renseignements sur des maisons de pays très éloignés comme la Russie, l’Ukraine, la Turquie, l’Argentine ou la Colombie. »

Cependant, l’immigration est complexe en Croatie, donc pour l’instant la ville la garde locale, selon Sabovic. Il a déclaré que les opportunités d’emploi pour les nouveaux arrivants comprennent des emplois dans les industries de la production alimentaire, de la transformation du bois et de la transformation des métaux.

Danijel Harmnicar, un jeune homme du nord de la Croatie avec une femme et deux jeunes enfants a accepté son offre et a acheté une maison d’un kuna pour sa famille. « Il est bien plus agréable de vivre chez soi que d’être locataire. Rester 15 ans ici n’est pas un problème pour nous, nous n’avons pas l’intention de déménager », a-t-il déclaré.

(1 $ = 6,1538 kunas)

