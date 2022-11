Une ville chinoise semble enrôler des enfants de 10 ans dans la police des voisins, leur faire suivre les règles de Covid

Les enfants du district de Baihe, dans la ville de Zhengzhou, sont invités à s’inscrire pour surveiller leurs voisins.

Captures d’écran d’un chat de groupe administratif appelé à des volontaires âgés de 10 à 13 ans.

Les préadolescents sont invités à se présenter pour des quarts de travail de trois heures avec des foulards rouges, rappelant les gardes rouges communistes.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Une ville chinoise recrute des préadolescents âgés de 10 à 13 ans pour surveiller leurs voisins et s’assurer qu’ils respectent la réglementation chinoise zéro-Covid.

Mercredi, une capture d’écran qui semblait provenir d’une discussion de groupe administrative basée dans le district de Lucheng Baihe de la ville de Zhengzhou a circulé sur Weibo, la plate-forme chinoise de type Twitter. La capture d’écran contenait des informations sur une “commande de recrutement” à la recherche de volontaires préadolescents. Insider n’a pas été en mesure d’identifier de manière indépendante l’identité de la personne qui a envoyé le message ou quand il a été envoyé.

“Afin de s’unir et de combattre cette pandémie, le district de Lucheng Baihe recrute des jeunes pour combattre en première ligne”, indique l’avis.

Des messages sur Weibo ont indiqué que le message avait été envoyé cette semaine, au milieu manifestations généralisées dans toutes les grandes villes chinoises contre la politique chinoise du zéro Covid. Les manifestations marquent un rare moment de dissidence de masse et les plus grands rassemblements organisés contre le gouvernement chinois depuis la manifestation de la place Tiananmen en 1989.

Les tâches décrites étaient triples. Premièrement, les jeunes doivent “éduquer civilement” leurs voisins et leur rappeler de garder leur masque facial. Deuxièmement, les préadolescents doivent “surveiller la zone pour contrôler le virus” et demander à toute personne qui s’attarde à l’extérieur de rentrer chez elle.

La troisième responsabilité consiste à assurer la sécurité du quartier.

L’arrêté de recrutement oblige les adolescents à se présenter pour des créneaux comprenant un quart du matin de 8h à 11h30, un quart de l’après-midi de 11h30 à 15h et un autre « quart tardif » de 15h à 18h.

Il existe également un code vestimentaire pour le rôle : les élèves doivent porter leur uniforme scolaire lorsqu’ils sont en service, conformément à l’avis. Ils sont également tenus de porter des écharpes rouges et des brassards rouges, rappelant des gardes rouges communistes paramilitaires sous le règne de l’ancien président Mao Zedong. Il s’agissait de cadres de jeunes devenus troupes de choc chargés de surveiller, de torturer et de tuer leurs victimes.

Un compte Twitter appelé The Great Translation Movement, qui republie souvent des informations de Weibo à son public en dehors de la Chine, a mis en ligne ce qui semblait être une vidéo d’un enfant en combinaison de matières dangereuses avec une capture d’écran de l’ordre de recrutement.

Dans la vidéo, on voit un enfant tenant un mégaphone et criant des instructions, y compris des ordres pour que les gens montrent leurs informations de code de santé sur leurs téléphones. Insider n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante quand et où la vidéo a été prise.

Tout le monde sur Weibo n’était pas d’accord avec l’exercice de recrutement.

“Les mesures anti-Covid à Zhengzhou sont vraiment mystiques”, a écrit un utilisateur de Weibo. « Nous recrutons des enfants de 10 à 13 ans ? Je pensais que nous étions censés protéger les jeunes et les personnes âgées. Qu’est-ce que cela veut dire ?

“L’intention de cette décision semble n’être rien de plus que de transformer les enfants en police morale. Avez-vous pensé à la sécurité de ces enfants ?” a écrit un autre utilisateur de Weibo. “Je veux demander aux dirigeants de la communauté derrière cet ordre : pourquoi ne demandez-vous pas à votre propre famille d’être en première ligne dans la lutte contre le COVID ?”

Zhengzhou a signalé mercredi 130 cas de Covid transmis localement et 486 cas asymptomatiques, par Reuter.

La ville abrite la plus grande usine d’iPhone au monde. La semaine dernière, les gens se sont révoltés contre les mesures anti-Covid du gouvernement chinois. Des vidéos montraient des centaines de travailleurs se révoltant à l’usinese heurtant à des gardes de sécurité portant des combinaisons de matières dangereuses blanches.

Zhengzhou a mis fin à son verrouillage Covid mercredi.