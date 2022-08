Une ville canadienne nomme sa rue en l’honneur d’AR Rahman, le chanteur-compositeur se dit “honoré et reconnaissant”

Une rue de la ville de Canada porte le nom du compositeur AR Rahman, lauréat d’un Grammy Award. Le chanteur de Bollywood s’est rendu sur les réseaux sociaux et a écrit une note de remerciement et a exprimé sa gratitude au peuple canadien.

Il a écrit: «Je n’avais jamais imaginé cela de ma vie. Je vous suis très reconnaissant, au maire de Markham, au Canada (Frank Scarpitti), aux conseillers, au consulat général de l’Inde (Apoorva Srivastava) et au peuple canadien. En 2013, il avait partagé une photo de lui tenant un tableau sur lequel on pouvait lire “Allah Rakha Rahman st.”





Il a en outre ajouté: «Le nom AR Rahman n’est pas le mien. Cela signifie miséricordieux. Le miséricordieux est la qualité du Dieu commun que nous avons tous et on ne peut être que le serviteur du miséricordieux. Alors, que ce nom apporte la paix, la prospérité, le bonheur et la santé à toutes les personnes vivant au Canada. Que Dieu vous bénisse tous. Je tiens à remercier mes frères et sœurs de l’Inde pour tout l’amour. Toutes les personnes créatives qui ont travaillé avec moi m’ont donné l’inspiration pour me lever et célébrer cent ans de cinéma ; avec toutes les légendes incluses. Je suis une toute petite goutte dans l’océan.

“J’ai l’impression que cela me donne l’immense responsabilité de faire beaucoup plus et d’être inspirante ; ne pas se fatiguer et ne pas prendre sa retraite… pas encore. Même si je suis fatigué, je me souviendrai que j’ai plus de choses à faire, plus de gens à connecter, plus de ponts à traverser », a-t-il conclu.

AR Rahman est une icône mondiale et on ne peut le nier. Il a reçu de nombreuses distinctions, deux Oscars, un BAFTA, un Golden Globe, un Grammy et six National Awards, entre autres.

Le musicien est largement connu pour sa musique unique et la façon dont il parvient à mélanger les instruments occidentaux et indiens dans de nombreux films populaires tels que Roja (1992), Bombay (1995), Dil Se… (1998), Rang De Basanti (2006), Rockstar (2011), au cours d’une carrière de plus de deux décennies.