Une ville californienne perd de l’électricité et de l’eau mais maintient l’esprit dans le tremblement de terre

RIO DELL, Californie (AP) – À l’extérieur du Dollar General, la gérante du magasin a coché les articles qu’elle devait partager avec les familles essayant de relancer leur vie après qu’un tremblement de terre les a secoués de leur lit et a coupé l’eau et l’électricité de la ville.

« Piles ou bougies ? » un travailleur a demandé à une femme portant un tout-petit sur sa hanche et a tendu à l’enfant une canne en plastique remplie de bonbons.

Quelques jours avant Noël à Rio Dell, l’ancienne ville forestière est aux prises avec les séquelles du tremblement de terre de magnitude 6,4 de mardi matin qui a blessé au moins 17 personnes, secoué les maisons des fondations, endommagé les systèmes d’approvisionnement en eau et laissé des milliers de personnes sans électricité, certaines pendant plus d’une journée. .

Le long de cette partie de la côte nord de la Californie, les tremblements de terre sont fréquents et les gens en parlent comme de la météo. Mais celui qui a secoué les gens de chez eux dans la ville de 3 500 habitants était différent de ceux qui se sont retrouvés violemment jetés hors de leur lit et trébuchant dans l’obscurité de la nuit à la recherche de sécurité.

Lorsque sa maison a commencé à trembler, Chad Sovereign a couru dans la chambre de son fils de 10 ans, Jaxon, l’a attrapé et a plongé sous un cadre de porte. La cheminée en brique s’est effondrée, entraînant le mur avec elle et laissant un trou béant dans leur maison.

“C’était comme la fin du monde”, a déclaré Sovereign. “Je lui disais que je l’aimais. Je ne lui ai pas dit au revoir, (mais) dans ma tête j’étais. Je lui disais simplement : « Je t’aime, je t’aime, je t’aime », encore et encore.

Sovereign a déclaré que la famille avait perdu l’eau et l’électricité avec le tremblement de terre, mais heureusement, ils pouvaient rester dans leur maison. Ils ont rempli leur baignoire avec l’eau qui restait avant l’arrêt et l’ont utilisée pour tirer la chasse d’eau des toilettes.

Le tremblement de terre était centré à proximité de Ferndale, à environ 210 miles (345 kilomètres) au nord-ouest de San Francisco et près de la côte Pacifique. La région est connue pour ses forêts de séquoias, ses montagnes pittoresques et la légendaire culture de marijuana du triangle d’émeraude des trois comtés, ainsi que le Mendocino Triple Junction, une région géologique où trois plaques tectoniques se rencontrent.

Des scènes de panique se sont déroulées avant l’aube mardi à l’intérieur des maisons de Rio Dell, et quelques heures plus tard, beaucoup étaient toujours sur les nerfs. Lorsque la secousse s’est calmée, beaucoup ont couru dehors en pleine nuit pour vérifier les voisins. Bien après le lever du jour, certains ont refusé de rentrer chez eux, choisissant d’attendre les répliques dans leur voiture par peur des objets volants et d’allumer les téléphones portables et de se réchauffer car il n’y avait pas d’électricité.

Mercredi, la caserne de pompiers communautaire a été transformée en centre de service au volant. Les résidents ont garé leurs voitures et ont chargé de l’eau dans leurs coffres, tandis qu’un camion de restauration locale a distribué des tacos et des burritos avec l’aimable autorisation de World Central Kitchen. D’autres bénévoles ont installé des tables pliantes et distribué des pommes, des pêches, des bagels et des conserves. Un conducteur a manqué d’essence sur son chemin et a dû faire pousser son camion sur le côté.

Environ 5 500 personnes restaient sans électricité et 3 400 sans eau mercredi après-midi, selon les autorités de Pacific Gas & Electric et du comté de Humboldt.

Ce qui était autrefois une ville forestière animée avec des magasins dans les années 1970 est aujourd’hui une petite communauté humble composée de retraités, de navetteurs et de locataires. Lorsqu’une usine voisine a fait faillite et qu’une artère principale a été déplacée, Rio Dell est devenu l’ombre d’elle-même, ont déclaré des habitants. Mais cela reste un endroit où les gens se connaissent et lorsqu’ils sont sous le choc d’une catastrophe, ils peuvent se rendre à l’hôtel de ville et demander conseil pour savoir qui peut remplacer leurs fenêtres cassées – et l’obtenir aussi.

À l’extérieur de Dollar General, la gérante du magasin, Cassondra Stoner, a déclaré qu’on lui avait dit qu’elle pouvait distribuer de l’eau, des piles et des bougies, mais qu’elle devait attendre que d’autres articles soient inspectés, ce qu’elle ne pouvait pas toujours faire.

“Je n’ai pas pu m’en empêcher et j’ai donné à quelqu’un de l’ibuprofène et des couches pour bébés parce que je ne laisserai pas un enfant sans couches”, a-t-elle déclaré.

Le Dollar General est la principale épicerie de Rio Dell, remplaçant un mini-golf sur le thème du Far West. Il y a aussi une quincaillerie et une pizzeria dans une ville habituée aux tremblements de terre qui font tomber les étagères et causent des dommages aux stocks de l’entreprise, ont déclaré les habitants, mais rarement autant aux maisons et aux esprits des gens.

“Si vous vous plaignez d’un moins qu’un 4 points ou autre, vous êtes un weenie”, a déclaré Sharon Wolff, rédactrice en chef du site Web d’informations locales Rio Dell Times. “Nous voyons des reportages selon lesquels cet endroit avait un 3,6, et c’est comme, ‘Oh, s’il vous plaît.’ ”

Rio Dell est la communauté la plus durement touchée par le tremblement de terre, bien que la plupart des habitants n’aient pas constaté de dommages structurels majeurs à leurs maisons.

Ferndale, qui attire les touristes dans son pittoresque village victorien, est également resté sans électricité et un pont clé vers la communauté a été fermé. Mais les commerçants espéraient rebondir une fois que les lumières se rallumeraient, espérons-le bientôt, a déclaré Marc Daniels, propriétaire de Mind’s Eye Manufactory and Coffee Lounge.

“Nous savons à quel point cela aurait pu être grave”, a déclaré Daniels, dont la boutique occupe un victorien de deux étages. “Nous avons l’impression d’avoir en quelque sorte esquivé une balle cette fois.”

Environ 12 personnes ont été signalées comme souffrant de blessures, dont une fracture de la hanche et de la tête, a déclaré le bureau du shérif du comté de Humboldt lors d’une conférence de presse mardi. Deux personnes sont mortes – une personne de 83 ans et une de 72 ans – parce qu’elles n’ont pas pu obtenir de soins en temps opportun pour les urgences médicales pendant ou juste après le tremblement de terre.

Plus de la moitié des 72 000 clients du comté de Humboldt qui ont perdu l’électricité lors du tremblement de terre ont retrouvé le courant le soir même.

Des avis d’ébullition de l’eau ont été émis pour Rio Dell et certaines parties de Fortuna en raison de systèmes d’eau endommagés. À Rio Dell, des toilettes portables ont été installées au centre-ville.

Nathan Scheinman, 24 ans, a déclaré qu’il s’était accroupi sous quatre couvertures mais qu’il pouvait à peine dormir dans le froid avec le choc du tremblement de terre qui se répétait dans son esprit. Il n’a ni gaz, ni eau, ni électricité, et il doit conduire jusqu’à une salle de bain utilisable. À l’heure actuelle, Scheinman a déclaré qu’il ne se souciait pas beaucoup de Noël et qu’il essayait d’aider les gens qui venaient dans la quincaillerie où il travaillait avec tout ce qu’il pouvait en cas de besoin.

“Je me soucie plus d’essayer d’être là pour les gens”, a-t-il déclaré. “Je pense que dans l’esprit de Noël, je veux être là pour les gens du mieux que je peux.”

Le directeur municipal, Kyle Knopp, a déclaré que 15 maisons avaient été gravement endommagées et jugées inhabitables à cause du tremblement de terre. On ne savait pas immédiatement combien d’habitants avaient été déplacés, a-t-il dit, car dans un endroit comme Rio Dell, la plupart ont des amis ou de la famille qui les ont accueillis, ce qui limite les retombées d’un tremblement de terre inhabituellement fort dans cette ville sujette aux tremblements de terre.

“Cela a dépassé la partie amusante d’un tremblement de terre et est devenu effrayant”, a déclaré Knopp.

Taxin a rapporté du comté d’Orange, en Californie. John Antczak, écrivain de l’Associated Press, a contribué depuis Los Angeles.

Adam Beam et Amy Taxin, The Associated Press