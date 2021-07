Une ville californienne obligera les propriétaires d’armes à souscrire à une assurance responsabilité civile

À la suite d’une fusillade meurtrière dans un chantier de tramway du nord de la Californie en mai, les membres du conseil municipal ont approuvé à l’unanimité une loi qui oblige les propriétaires d’armes à feu à souscrire une assurance responsabilité civile.

La loi, la première du genre dans le pays, exige que les propriétaires d’armes à feu de San Jose paient des frais pour couvrir les coûts des contribuables associés à la violence armée. Il a été adopté mardi, a rapporté le San Francisco Chronicle, et confirmé par le maire de San José, Sam Liccardo.

« Nous ne mettrons pas fin par magie à la violence armée, mais nous cesserons de payer pour cela », a déclaré Liccardo dans un communiqué. « Nous pouvons également mieux soigner ses victimes et réduire les blessures et les décès liés aux armes à feu grâce à des interventions judicieuses. »

Un rapport préliminaire publié avant le vote estime que le coût de la violence armée pour les contribuables de la ville de 2013 à 2019 était de 442 millions de dollars en frais directs, perte de travail et qualité de vie, selon le communiqué. Cela se traduit par au moins 63 millions de dollars par an.

Le 26 mai, un travailleur de 57 ans de la gare de train léger sur rail de la Santa Clara Valley Transportation Authority a tué par balle 9 collègues avant de se suicider lors de la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire de la région de la baie. Un an plus tôt, une fusillade au Gilroy Garlic Festival dans le même comté avait fait trois morts.

Les législateurs de l’État de Californie accorderont 20 millions de dollars à la VTA pour fournir des ressources en santé mentale et améliorer les dispositifs de sécurité à la lumière de la fusillade de mai, a rapporté le San Jose Spotlight.

La nouvelle loi sur les assurances fait partie d’un plan de contrôle des armes à feu en 10 points que Liccardo a dévoilé après la fusillade. Les frais seront déterminés par les conclusions du rapport final, publié par l’Institut du Pacifique pour la recherche et l’évaluation d’ici la fin de cette année.

Les responsables municipaux savent combien d’armes à feu ont été achetées à San Jose depuis 2001, a déclaré Liccardo, mais la ville n’a pas de registre des armes à feu et aucun moyen de suivre les propriétaires d’armes à feu.

Plus tôt ce mois-ci, les législateurs de la ville ont adopté une nouvelle loi obligeant tous les détaillants à enregistrer la vidéo et l’audio de tous les achats d’armes à feu. San José est devenue la plus grande ville de Californie avec une telle règle.

Contribution : The Associated Press