Une ville californienne incendiée a appris à vivre sur les nerfs

WEED, Californie (AP) – La ville de Weed, en Californie du Nord, frappée par le feu, a longtemps été considérée par les passants comme un endroit fantaisiste pour s’arrêter le long de l’Interstate 5 et acheter un t-shirt ironique, mais les habitants disent qu’ils sont devenus énervés ces derniers temps. ans à cause d’un nouveau danger : ciel noir, cendres tourbillonnantes et flammes qui courent si vite qu’elles laissent peu de temps pour s’échapper.

Leurs peurs ont de nouveau explosé ces derniers jours alors que le dernier enfer de Californie a brûlé des maisons et des bâtiments et forcé des évacuations dans la petite communauté à environ 280 miles (451 kilomètres) au nord-est de San Francisco.

Parmi les milliers de personnes déplacées se trouvait Naomi Vogelsang. Sa maison détruite, son chien disparu et sa relation de 10 ans avec son petit ami a récemment pris fin – tout ce qu’elle pouvait faire samedi était de s’asseoir à l’extérieur d’un centre d’évacuation des incendies de forêt avec 20 $ en poche, en attendant un trajet jusqu’au casino.

« Ça ne peut pas être pire », dit-elle.

La veille, des flammes se sont précipitées de Roseburg Forest Products, qui fabrique des produits en bois, dans le quartier de Lincoln Heights à Weed, où un nombre important de maisons ont brûlé et les habitants ont dû fuir pour sauver leur vie. L’incendie connu sous le nom de Mill Fire s’était propagé à plus de 6,6 miles carrés (17 kilomètres carrés) samedi soir et était contenu à 25%.

Après avoir fui l’incendie, Judy Christenson, 63 ans, s’est souvenue d’une évasion similaire il y a 40 ans lorsque, en tant que jeune parent, elle a dû précipiter ses enfants hors d’une maison en flammes. L’été dernier, un incendie de forêt l’a forcée à évacuer et à laisser ses animaux de compagnie derrière elle. Maintenant, Christenson dit qu’elle laisse tout le temps des harnais sur ses animaux de compagnie afin qu’elle puisse les saisir à tout moment et partir.

“Chaque fois que cela se produit, je deviens vraiment mauvais”, a déclaré Christenson depuis le siège avant d’une voiture dans un centre d’évacuation à Yreka alors que Felix, son chat orange, faisait la sieste sur la banquette arrière. “Je ne peux pas penser correctement.”

Niché à l’ombre du mont Shasta – un volcan de 14 000 pieds (4 267 mètres) qui est le deuxième plus haut sommet de la chaîne des Cascades – Weed n’est pas étranger aux incendies de forêt.

Des vents forts dans la région qui ont attisé les flammes ont attiré le fondateur de la ville pour une raison très différente. Abner Weed, un soldat de la guerre civile qui aurait été témoin de la reddition du général confédéré Robert E. Lee avant de déménager en Californie, a choisi d’y installer une scierie parce que le vent assécherait le bois, selon Bob West, un résident de longue date. qui est copropriétaire d’Ellie’s Espresso and Bakery, un café et une sandwicherie qui contient des éléments historiques du passé de la ville.

Les vents font de Weed et de ses environs un endroit dangereux pour les incendies de forêt, fouettant de petites flammes dans une frénésie. Weed a connu trois incendies majeurs depuis 2014, une période de sécheresse extrême qui a provoqué les incendies les plus importants et les plus destructeurs de l’histoire de la Californie.

Cette sécheresse persiste alors que la Californie se dirige vers ce qui est traditionnellement le pire de la saison des incendies. Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

Dominique Mathes, 37 ans, a déclaré qu’il avait eu des appels rapprochés avec des incendies de forêt depuis qu’il vivait à Weed. Mais il n’est pas intéressé à partir.

« C’est un bel endroit, dit-il. «Tout le monde a des risques partout, comme la Floride a des ouragans et des inondations, la Louisiane a des tornades et tout ça. Alors, ça arrive partout. Malheureusement ici, ce sont les incendies.

Des ordres d’évacuation ont été rapidement mis en vigueur vendredi pour 7 500 personnes – dont West, qui a 53 ans et vit à Weed depuis l’âge d’un an. Il n’avait jamais dû évacuer pour un incendie, mais maintenant il a dû le faire deux fois.

“C’est bien pire qu’avant”, a-t-il déclaré. “Cela affecte notre communauté parce que les gens partent parce qu’ils ne veulent pas reconstruire.”

Le chef de l’unité Cal Fire Siskiyou, Phil Anzo, a déclaré que les équipes travaillaient toute la journée et toute la nuit pour protéger les structures à Weed et dans une subdivision à l’est connue sous le nom de Carrick Addition. Il a dit qu’environ 100 structures ont été détruites.

Deux personnes ont été amenées au Mercy Medical Center Mount Shasta. L’un était dans un état stable et l’autre a été transféré au centre médical UC Davis, qui dispose d’une unité de soins aux brûlés.

“Il y a beaucoup en jeu sur ce Mill Fire”, a déclaré Anzo. “Il y a beaucoup de communautés, beaucoup de maisons là-bas.”

Les évacués et les pompiers ont rapidement rempli les hôtels locaux tandis que d’autres se sont précipités pour rester avec leur famille et leurs amis en dehors de la zone d’évacuation.

Vogelsang n’a pas eu autant de chance. Elle a dit qu’elle avait dormi sur un banc à Weed jusqu’à ce qu’elle puisse se faire conduire au centre d’évacuation. Elle a dit qu’elle avait passé la plupart de son temps à pleurer à propos de Bella, son bouledogue anglais de 10 ans qui, malgré tous ses efforts, n’a pas voulu la suivre hors du feu et est perdue.

“Mon chien était tout pour moi”, a-t-elle déclaré. “J’ai juste l’impression d’avoir perdu tout ce qui comptait.”

___

La journaliste d’Associated Press Stefanie Dazio a contribué depuis Los Angeles.

Adam Beam, l’Associated Press