Une ville californienne abritant des membres de la famille royale britannique a été évacuée en raison de craintes de coulées de boue

Les habitants de Montecito, une ville californienne fréquentée par des célébrités, ont reçu l’ordre d’évacuer.

Les autorités ont émis un avertissement de coulée de boue pour la ville qui a été frappée par les pluies.

La semaine dernière, l’état d’urgence a été déclaré en Californie.

Une ville californienne qui abrite le prince britannique Harry et son épouse Meghan Markle a reçu l’ordre d’évacuer lundi, les pompiers avertissant que des coulées de boue pourraient engloutir les maisons.

Montecito, une ville d’environ 9 000 habitants qui est également l’une des préférées de la royauté américaine du divertissement comme Oprah Winfrey et Jennifer Aniston, devait recevoir jusqu’à 20 centimètres de pluie en 24 heures – sur des collines déjà détrempées par des semaines d’averses.

Les autorités d’urgence de la ville, située à 90 minutes de Los Angeles, ont déclaré que toute personne dans la région devrait sortir.

“PARTEZ MAINTENANT ! Il s’agit d’une situation qui évolue rapidement. Veuillez prêter une attention particulière aux alertes d’urgence”, a déclaré un site Web des pompiers.

Un journaliste de l’AFP a déclaré que des barrages de police avaient été mis en place pour empêcher les gens d’entrer dans la ville, où plusieurs routes ont été inondées.

Des résidents ont pu être vus quitter la zone, mais le courant est resté allumé et au moins un magasin était encore ouvert lundi soir.

Montecito, dont les propriétés de plusieurs millions de dollars sont perchées dans une campagne californienne à couper le souffle, est particulièrement vulnérable aux glissements de terrain car il se trouve au pied d’une chaîne de montagnes qui a été ravagée par un incendie il y a cinq ans.

Des centaines de miles carrés (kilomètres) de terres ont été brûlés en 2017 et 2018, dénudant les flancs des collines de la végétation qui maintient normalement le sol en place.

L’ordre d’évacuation de lundi est intervenu cinq ans jour pour jour après que de fortes pluies avaient envoyé des torrents de boue dans la ville, tuant 23 personnes.

Montecito Fire a déclaré lundi sur Twitter :

Au cours des 30 derniers jours, Montecito a reçu 12 à 20+ pouces de pluie à travers la communauté, dépassant notre moyenne annuelle de 17 pouces.

“Cette pluie cumulée et saturante expose la communauté à un risque accru d’inondation et de coulée de débris.”

L’ancienne animatrice de talk-show Ellen DeGeneres a publié une vidéo sur Twitter d’un ruisseau déchaîné près de chez elle.

“C’est fou”, a-t-elle déclaré à ses abonnés. “C’est probablement à environ neuf pieds de haut, et ça va encore monter à deux pieds.”

La ville abrite également plusieurs autres artistes de renom, dont Gwyneth Paltrow, Katy Perry, Rob Lowe et Larry David.

Les porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

“Défilé de cyclones”

L’ordre d’évacuation à Montecito est intervenu alors que la Californie était frappée par la dernière d’une série de tempêtes qui ont déjà tué 12 personnes.

Une partie du Golden State était sous le coup d’avertissements d’inondation, car elle avait du mal à faire face à encore plus de pluie en plus des averses presque record ces dernières semaines – avec encore plus de prévisions au cours des prochains jours.

Le service météorologique national a déclaré:

Deux épisodes majeurs de fortes pluies et de fortes chutes de neige en montagne devraient toucher la Californie en succession rapide au cours des deux prochains jours, en association avec deux des défilés de cyclones les plus énergiques et chargés d’humidité qui visent directement.

Jusqu’à cinq pouces de pluie pourraient tomber tout au long de lundi dans les régions côtières du centre de la Californie, a indiqué le NWS.

D’autres pluies suivront mardi, tandis que les montagnes de la Sierra Nevada pourraient être frappées par jusqu’à 1,8 mètre de neige, ce qui créerait des conditions dangereuses.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que 12 personnes étaient mortes au cours des 10 derniers jours.

La semaine dernière, il a déclaré l’état d’urgence et dimanche, il a obtenu une déclaration d’urgence présidentielle.

“Nous nous attendons à voir le pire devant nous”, a déclaré Newsom aux journalistes.

Près de 80 000 foyers étaient privés d’électricité dans l’État lundi.

Averses en période de sécheresse

Bien que de fortes pluies ne soient pas inhabituelles pour la Californie pendant l’hiver, ces averses testent l’État.

Ils viennent alors qu’une grande partie de l’ouest des États-Unis est depuis plus de deux décennies dans une sécheresse punitive qui a vu une forte augmentation de la fréquence et de l’intensité des incendies de forêt.

Les scientifiques disent que le changement climatique causé par l’homme, provoqué par la combustion incontrôlée de combustibles fossiles, a suralimenté ces fluctuations sauvages du temps, rendant les sécheresses plus graves et les précipitations plus intenses lorsqu’elles se produisent.

Même les fortes pluies récentes n’ont pas été suffisantes pour inverser la sécheresse.

Les scientifiques disent que plusieurs années de précipitations supérieures à la moyenne sont nécessaires pour ramener les réservoirs à des niveaux sains.