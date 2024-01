Une ville californienne a vu affluer une masse de migrants. Puis quelque chose a changé : NPR

basculer la légende Ash Ponders/Ash Ponders pour NPR

Il y a un peu plus d’un mois, la petite communauté californienne de Jacumba, à la frontière américano-mexicaine, était le théâtre du chaos.

Des centaines – parfois jusqu’à des milliers – de migrants, dont des enfants, sont restés bloqués dans des camps en plein air pendant des heures, voire des jours, en attendant d’être traités par les douanes et la protection des frontières américaines. Ils avaient peu accès à l’eau, à la nourriture, à un abri ou même à des toilettes. Les habitants de la ville ont déclaré à NPR qu’ils se sentaient dépassés.

“Nous constatons des convulsions, des urgences liées au diabète, des fractures, des brûlures, de nombreuses brûlures”, a déclaré Karen Parker, une résidente locale et bénévole.

Quelques semaines plus tard, la situation à Jacumba a radicalement changé. Le camp est toujours là et ceux qui s’y trouvent n’en sont pas moins désespérés. Mais les chiffres sont en forte baisse, et les résidents locaux affirment que cela n’est qu’une partie du problème.

Lorsque NPR est retourné à Jacumba au début du mois à la suite d’une enquête menée l’année dernière sur des camps de détention non officiels pour migrants, il faisait beaucoup plus froid. Dans l’un des camps, à quelques mètres du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique, au milieu de tas d’ordures, plusieurs dizaines de familles, dont de jeunes enfants, se sont rassemblées autour de feux de joie crépitants de fortune. Des familles kurdes, mexicaines, bangladaises, colombiennes et dominicaines ont raconté qu’elles avaient traversé la frontière quelques heures plus tôt et qu’elles attendaient d’être prises en charge par les agents frontaliers pour traitement.

Alors qu’elle essayait de se réchauffer près du feu, une femme nommée Eli sanglotait en se souvenant de son fils, qui, selon elle, a été tué récemment par un cartel de la drogue à Zacatecas, au Mexique, d’où elle est originaire. Elle s’est enfuie avec six membres de sa famille. Ils ont demandé que nous taisions leur nom de famille, par crainte de représailles.

“Tout ce que nous voulons, c’est rester ensemble et rester en vie”, a déclaré Eli.



Au lever du soleil, la Border Patrol est arrivée. Un agent a demandé à tout le monde d’éteindre ses feux de joie. Et un bus a emmené tout le monde pour le traitement. Une fois partis, le camp était désert, juste des tas d’ordures, des tentes de fortune vides et quelques incendies couvants.

Le CBP a refusé de répondre à des questions spécifiques sur le camp de Jacumba, mais suite à l’enquête menée par NPR en novembre, l’agence a publié une déclaration affirmant que ses “officiers et agents donnent la priorité à la santé et à la sécurité de tous ceux qu’ils rencontrent”.

Les habitants affirment que la diminution du nombre de passages aux frontières et du nombre de personnes détenues dans les camps a commencé début janvier et s’est produite pratiquement du jour au lendemain.

“Jusqu’à il y a une semaine, des gens étaient déposés dans les camps de jour comme de nuit”, a déclaré Sam Schultz, bénévole et résident local. “À ce stade, les chiffres ne représentent que 10 % de ce qu’ils étaient auparavant.”



Ce que Schultz a décrit s’est produit le long de la frontière. Une hausse des passages non autorisés en décembre a été suivie, selon des sources gouvernementales, d’une baisse en janvier.

Des responsables américains ont déclaré à NPR que cette baisse était liée à une série de réunions fin décembre entre le gouvernement mexicain et des responsables de la Maison Blanche concernant l’application des lois en matière d’immigration. Rien d’officiel n’a été annoncé à la suite des réunions. En fait, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a publiquement critiqué la politique d’immigration américaine après les réunions, affirmant que seul le fait de s’attaquer aux causes profondes de la migration (pauvreté, violence, répression) pouvait fonctionner.

Mais des sources officielles ont déclaré à NPR que la Garde nationale mexicaine intensifiait ses activités. Soudain, on les voit depuis Jacumba, de l’autre côté de la barrière frontalière.

“Je les ai vus très souvent maintenant”, a déclaré Schultz. “Je les ai vu arrêter des gens à côté et les emmener. Ouais. Ils sont là.”

Ce ne serait pas la première fois que le Mexique renforce ses contrôles en matière d’immigration suite à la pression des États-Unis. C’était une stratégie sous les administrations Trump et Obama.

Mais les défenseurs affirment qu’historiquement, il s’agit d’une stratégie qui pousse simplement les personnes désespérées à emprunter des itinéraires plus dangereux.



Le lendemain de la visite des camps de Jacumba, NPR s’est dirigé vers l’ouest jusqu’à Otay, une montagne de 3 500 pieds qui sépare le Mexique de San Diego. Nous étions avec un groupe appelé le Collectif de secours Borderlandsun groupe humanitaire qui laisse de l’eau et des premiers secours aux migrants.

Le paysage d’Otay est nettement différent de celui de Jacumba.

“C’est une randonnée ardue et dangereuse”, explique le bénévole Joseph Hauser. “Là où nous allons aller, c’est un chemin généralement emprunté par des gens qui ne cherchent pas à être trouvés.”

Hauser fait ce travail depuis environ un an, mais a déclaré: “Je n’ai vraiment commencé à rencontrer des gens que lorsque nous sommes venus ici au cours du dernier mois, mois et demi.”

Il faisait encore nuit lorsque nous avons commencé à gravir la montagne, mais nous avons à peine parcouru quelques kilomètres avant d’être interceptés par deux femmes et un enfant en bas âge. Ils venaient du Nigeria et de Guinée et marchaient depuis environ cinq heures. La mère sanglotait, ses pieds commençaient à lâcher. L’enfant de 3 ans était silencieux. Il faisait glacial et les travailleurs humanitaires craignaient qu’ils ne soient tous les trois en danger d’hypothermie.