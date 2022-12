Une ville britannique défend une nouvelle politique de “confinement climatique”

Un programme de «filtre de trafic» qui inflige des amendes aux résidents pour avoir trop souvent voyagé en dehors de leur quartier fait sourciller

La ville d’Oxfordshire a adopté le concept de limiter les déplacements personnels des citoyens pour lutter contre le changement climatique, une idée autrefois rejetée comme une théorie du complot.

Le système dit de “filtre de trafic” du conseil du comté d’Oxfordshire, adopté la semaine dernière, est devenu viral, dénoncé comme le premier pas vers “blocages climatiques» par les climato-sceptiques et les militants des libertés civiles.

La ville sera divisée en six «Quartiers à 15 minutes», contenant toutes les nécessités locales telles que définies par la ville, les résidents étant tenus d’enregistrer leur voiture afin que leurs allées et venues puissent être suivies via des caméras de plaque d’immatriculation. Ils sont autorisés à se déplacer de manière illimitée dans leur propre quartier, mais pour traverser les filtres, ils doivent demander un permis. Même dans ce cas, ils n’ont accès aux autres quartiers que deux jours par semaine en moyenne. Ceux qui dépassent leur allocation de voyage seront condamnés à une amende.

Alors que des milliers d’habitants ont exprimé leur inquiétude à propos du projet, qui a déjà été rejeté sous un autre nom – dont 1 800 qui ont signé une seule pétition craignant qu’il n’augmente en fait la congestion qu’il est censé réduire – le directeur de campagne d’Oxfordshire Livable Streets Zuhura Plummer affirmait au contraire qu’il serait «sauver des vies et rendre notre ville plus agréable maintenant et pour les générations futures», citant un «analyse officielle» qui prévoyait 35 % de trafic en moins, 9 % de victimes de la route en moins, des temps de bus 15 % plus rapides et 91 % de pollution de l’air en moins.

La ville en bénéficiera financièrement, tout conducteur surpris en train de passer à travers un filtre sans exemption ni permis se voyant imposer une amende de 70 £ (un peu plus de 85 $) par infraction. Les planificateurs s’attendent à ce que la ville puisse gagner jusqu’à 1,1 million de livres sterling par an en infligeant des amendes aux conducteurs.

D’autres climato-sceptiques ont tenté de sonner l’alarme à propos de la mesure depuis son adoption, la décrivant comme le premier pas vers le genre de “blocages climatiques», ont mis en garde des médias comme The Guardian au plus fort de la pandémie. La professeure d’économie Mariana Mazzucato a décrit en septembre 2020 un avenir sombre dans lequel les gens seraient tenus de se soumettre à “blocages climatiques” pendant une partie de l’année, interdit d’utiliser des véhicules personnels et de consommer de la viande rouge, tandis que les entreprises de combustibles fossiles seraient interdites de forage – tout cela au nom de la conjuration d’un réchauffement climatique catastrophique. Lorsque l’essai a rencontré une réaction généralisée du public, les mentions de l’expression « verrouillage climatique » ont été rapidement effacées des gros titres, et la notion même d’un verrouillage climatique mandaté par le gouvernement a été déclarée théorie du complot.