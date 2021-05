Une ville bleue maintenant? Les électeurs de Hartlepool disent que les emplois et les investissements pourraient les garder conservateurs pour les années à venir

Un vendredi midi au ski bleu et, devant un café-bar de la marina de Hartlepool, une famille est assise à 100 mètres de là, Boris Johnson se présente pour rencontrer une énorme version gonflable de lui-même.

Des dizaines de photographes, de journalistes et de cintres assortis se précipitent autour du Premier ministre alors qu’il pose brièvement avec le sosie de 30 pieds.

«Plein d’air chaud», dit maman, retournant à son sandwich. « Tout comme le dirigeable. »

C’était le premier jour dans le nouveau royaume nordique des conservateurs.

Cinq heures plus tôt, après une nuit électorale torride pour les travaillistes, un député conservateur avait été élu dans cette ville portuaire de Tees Valley pour la première fois en plus de 60 ans.

Lors de l’élection partielle peut-être la plus importante depuis un demi-siècle, Jill Mortimer, une conseillère du North Yorkshire, a battu son rival Paul Williams par quelque 6 940 voix. Ce n’était pas seulement une victoire. C’était un massacre.

Mais, alors que les médias du pays passaient vendredi à se demander comment les travaillistes avaient perdu une autre brique de leur vieux mur rouge – en fait alors que le parti lui-même s’engageait dans un week-end brutal de récriminations – les électeurs de la ville elle-même se tournaient déjà vers l’avenir. Et des résultats déjà exigeants de la part de leur nouveau parti de choix.

S’adressant aux gens d’ici, un fil conducteur a émergé. Ils savaient, beaucoup disaient, que Boris était venu avec bluff et fanfaronnade. Mais, après un demi-siècle à voir leur ville en chute libre économique, ils étaient prêts à mettre le scepticisme en suspens et à tenter leur chance sur un leader promettant des investissements et la création d’emplois.

Maintenant, Johnson et Mortimer ont deux ans pour livrer – ou faire face à un coup de pied aux prochaines élections. Dans une certaine mesure, le couple vit déjà avec du temps emprunté. Hartlepool ce week-end ressemble à une ville, les bras croisés et la mâchoire serrée: continuez alors, dit-il, impressionnez-nous.

«Nous avons beaucoup promis», déclare Ray Martin-Wells, président de la Hartlepool Conservative Association. «Maintenant, nous devons nous assurer que nous faisons ce que nous avons dit car, comme le Parti travailliste l’a découvert, il s’agit d’un endroit indépendant et les gens ici n’auront aucun problème à se débarrasser de nous aux prochaines élections s’ils estiment que nous avons pris eux pour acquis. Nous sommes pleinement conscients que nous sommes déjà avertis. »

Il était lui-même au décompte vendredi matin au centre de loisirs Mill House de la ville. «Je suis membre des conservateurs depuis l’âge de 18 ans, et j’y ai passé plus de soirées électorales misérables que je ne me souviens», dit le consultant en planification, âgé de 52 ans. «Donc, vendredi était surréaliste. Nous devons faire en sorte que cela compte.

Il estime que le moyen de le faire, c’est avant tout avec des emplois. «Les gens ici ne veulent pas de dons ou de charité, ils veulent du travail», dit-il. «Nous avons un taux de chômage élevé ici. Si Boris peut inverser cela, il sera traité comme un héros.

Hartlepool, il faut le dire, a beaucoup à offrir.

C’est un saut de mouette de certaines des plus belles côtes du nord, tandis que dans la ville elle-même, la marina a été transformée en un centre de bars et de restaurants. Les sites d’intérêt de la ville comprennent la prestigieuse Northern School of Art et le centre des industries créatives de la BRI dans l’ancien bureau de poste général.

Mais économiquement du moins, les 50 dernières années n’ont pas été bonnes. Les chantiers navals ont fermé dans les années 60; la récession a décimé l’industrie sidérurgique dans les années 70; et Margaret Thatcher a terminé les houillères voisines dans les années 80. Sous l’austérité des années 2000, le budget du conseil a été réduit de 40% et les unités A&E et maternité de l’hôpital local ont été fermées. En 2019, il était classé 10e endroit le plus défavorisé du Royaume-Uni.

Dans ce contexte – et avec de nombreux habitants assimilant le déclin à six décennies de députés travaillistes – les promesses des conservateurs se sont avérées irrésistibles. Notamment parce qu’il provenait d’un parti perçu comme ayant déjà organisé un Brexit tant attendu.

«Est-ce que cela me surprend qu’il ait gagné?» se demande Taffy Turner, propriétaire du pub Mill House juste en face du centre de loisirs. «Ce n’est pas ma tasse de thé mais il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir que les choses se passaient ainsi.

Pour lui aussi, le passage à droite se résume à une simple question d’emploi.

«J’ai moi-même été au chômage et c’est horrible», dit le joueur de 57 ans. «Vous vous réveillez tous les jours sans rien à faire, sans espoir et sans fierté. Démoralisant. Et il y a trop de gars ici qui vivent ça. Si il [Johnson] peut faire bouger cette ville à nouveau, il me le fera.

Beaucoup, semble-t-il, ont pris le risque de passer au bleu parce qu’ils estiment que les anciens sièges du mur rouge qui ont voté les conservateurs aux élections générales de 2019 en récoltent déjà certains avantages. L’ouverture du nouveau campus Treasury North à Darlington et l’expansion de l’aéroport international de Teesside sont tous deux régulièrement mentionnés ici comme la preuve que le programme de nivellement à la hausse du gouvernement semble améliorer ces villes désindustrialisées.

«Vous voyez cet argent aller là-bas et on vous dit que c’est ce qui va se passer ici et il est difficile de l’ignorer», dit Alan Teather, un fabricant de courtepointe avec sa propre boutique dans la pittoresque rue Upper Church de la ville. «C’est à Boris maintenant.

Il a lui-même voté pour le Monster Raving Loony Party. Cela en soi est probablement emblématique d’un profond malaise travailliste. Jusqu’à cette année, il a toujours voté rouge et a passé du temps en tant que membre du parti. «Je suis entré dans la cabine et je ne pouvais pas me résoudre à voter pour un alésoir comme Williams», déclare le joueur de 59 ans. «Je suppose que c’était en quelque sorte un vote de protestation. Aucun regret de l’avoir fait.

Alan Teather (L’indépendant)

Quant à Mortimer elle-même, la mère de trois enfants a largement refusé d’être interviewée pendant sa campagne et semble suivre la même voie désormais élue. Elle a doucement répondu à quelques questions des journalistes peu de temps après avoir été annoncée comme nouvelle députée («Je me considère comme la députée de Hartlepool et les habitants de Hartlepool», a-t-elle déclaré à un moment donné), mais est restée principalement silencieuse depuis vendredi.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne parlait pas, son stratège médiatique Jonathan Redhead a semblé suggérer qu’on ne pouvait pas lui faire confiance. «Nous avons dû faire ce qui était juste pour qu’elle remporte les élections», a-t-il déclaré. L’indépendant.

Tout de même, le silencieux – ou réduit au silence – Mortimer sera probablement déjà conscient que, si les commentateurs de Westminster sont obsédés par la façon dont les travaillistes peuvent reconquérir le nord, le résultat de la prochaine élection de Hartlepool reposera en fait presque certainement sur ce que les conservateurs faire ensuite.

Hartlepool a voté pour l’emploi et les opportunités. Si Mortimer les livre au cours des deux ou trois prochaines années, elle a de bonnes chances de gagner à nouveau – peu importe l’évolution du Parti travailliste. Si elle ne le fait pas, elle pourrait bien être une merveille d’un terme.