une ville avec deux pistes cyclables peut en avoir plus – Shaw Local

Joliet est en quelque sorte une ville à une voie cyclable, mais cela pourrait changer.

La ville a commencé à explorer la possibilité d’ajouter à la seule section de rue qui a maintenant des pistes cyclables.

Il y a des pistes cyclables dans divers quartiers de Joliet. Mais les seules pistes cyclables qui font partie d’une rue de la ville se trouvent sur une section d’un mile de Drauden Road, où les voies vont dans les deux sens, ce qui en fait deux voies.

Des marqueurs sur Drauden Road marquent l’une des deux voies cyclables de Joliet. L’autre est de l’autre côté de Drauden Road.

Le comité de la fonction publique du conseil municipal de Joliet a discuté cette semaine de la possibilité d’en ajouter d’autres.

“Il y a des domaines où cela peut être fait et d’autres où cela ne peut pas être fait”, a déclaré le président du comité, Larry Hug, lors de la réunion de lundi. “Au moins, nous commençons à planifier où nous pouvons et ne pouvons pas les mettre.”

Le plan pour l’instant est d’entamer des discussions avec le Joliet Bicycle Club pour savoir où les cyclistes pensent que les pistes cyclables sont les plus nécessaires.

Hug a déclaré jeudi qu’il pourrait suggérer la création d’une commission consultative des citoyens pour aider la ville à planifier les futures pistes cyclables.

Hug a proposé au personnel d’étudier les pistes cyclables après avoir été approché par des cyclistes à ce sujet.

“J’ai parlé avec plusieurs cyclistes qui ont dit qu’il y a de nombreuses communautés qui sont bien en avance sur nous à ce sujet, et ils ont raison”, a-t-il déclaré.

La seule autre piste cyclable actuellement en chantier fait partie du pont du chemin Houbolt en cours de construction sur la rivière Des Plaines, qui comprendra une piste cyclable avec un mur séparant les cyclistes des camions et de la circulation.

Le rendu représente le pont Houbolt Road qui contiendra une piste cyclable séparée de la circulation par un mur. Le pont devrait ouvrir début 2023. (Photo fournie)

La voie cyclable unique sur Drauden Road a été créée il y a quelques années lorsque la ville a réduit les quatre voies entre Caton Farm Road et Theodore Street à trois voies pour créer une voie centrale qui pourrait être utilisée pour les virages à gauche dans les rues de subdivision.

La réduction des voies a ouvert la possibilité d’ajouter des pistes cyclables, a déclaré l’ingénieur de la circulation de Joliet, Russ Lubash.

Les pistes cyclables de Drauden Road assurent également une connexion entre les pistes cyclables le long de Caton Farm Road et une emprise ComEd qui traverse la rue Theodore, a-t-il déclaré.

Une autre opportunité pour une piste cyclable est un tronçon à quatre voies de River Road qui va de la rue Theodore à la limite de la ville avec Shorewood. La route se rétrécit à trois voies de l’autre côté de la rue Theodore et à Shorewood, il est donc possible de réduire la section d’un demi-mile à trois voies avec une piste cyclable, a déclaré Lubash.

Les routes River et Drauden se trouvent dans la nouvelle section résidentielle de la ville.

Mais Lubash a déclaré que les sections plus anciennes de Joliet pourraient également avoir des rues pouvant accueillir des pistes cyclables.

“Je pense que tout dépend de la largeur de la route et de la largeur de l’emprise”, a-t-il déclaré.

Une section plus ancienne de Joliet où Lubash a déclaré que les pistes cyclables semblent peu probables est le centre-ville de Chicago Street.

Une voie étroite est vue à Batavia où un cycliste roule dans une voie étroite de l’autre côté de la rue.

(Marc Foster)

La ville a envisagé d’ajouter des pistes cyclables dans une refonte de la rue. Mais la ville souhaite également créer plus d’espace pour les automobilistes et de larges trottoirs pour les repas en plein air, et il sera difficile d’accueillir les trois avec l’espace disponible, a déclaré Lubash.

Au lieu de cela, la ville envisage ce qu’on appelle des sharrows sur Chicago Street où les voies seraient marquées pour indiquer qu’elles sont partagées par les voitures et les vélos.

“Vous partagez essentiellement la voie”, a déclaré Lubash, notant qu’il existe des sharrows dans d’autres villes, dont Chicago.