Une ville avec Amazon au centre: l’empire intérieur de la Californie

Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Tu peux inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine.

Que se passe-t-il lorsqu’Amazon devient un incontournable dans les villes américaines?

Erika Hayasaki a récemment écrit un article pour le New York Times Magazine sur l’influence d’Amazon sur l’Inland Empire, une région à l’est de Los Angeles où l’entreprise est le plus grand employeur privé. Plus de 40000 personnes dans la région traitent ou livrent des commandes Amazon, soit environ le double d’il y a deux ans.

J’ai parlé avec Hayasaki, professeur au programme de journalisme littéraire de l’Université de Californie à Irvine, de ce qu’elle a appris en recherchant des travailleurs d’Amazon dans la région et des effets – bons et mauvais – lorsqu’Amazon arrive en ville.

Shira: Qu’est-ce qui vous a intéressé à écrire sur Amazon dans l’Empire intérieur?

Hayasaki: Ma famille a déménagé dans une ville appelée Eastvale en 2018, et la présence d’Amazon était immédiatement apparente. Près du Costco, vous voyez deux entrepôts géants Amazon avec plus de 6000 employés au total. Vous voyez des semi-camions Amazon et de nouvelles maisons avec des produits Amazon comme Alexas intégrés.