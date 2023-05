Une ville américaine poursuit des constructeurs automobiles pour un pic de vols

Baltimore a fait valoir que Hyundai et Kia rendent leurs voitures trop faciles à voler

La ville de Baltimore a poursuivi Hyundai et Kia, arguant que les géants de l’automobile coréens encouragent le vol en rendant leurs voitures trop faciles à voler. Baltimore est l’une des six villes à forte criminalité qui tentent de blâmer les constructeurs pour une augmentation des vols d’automobiles.

En omettant d’équiper leurs voitures de « technologie d’immobilisation de véhicule standard de l’industrie, » Hyundai et Kia ont quitté leurs propriétaires « vulnérable à la criminalité » Le maire de Baltimore, Brandon Scott, a déclaré jeudi dans un communiqué annonçant le procès.

« Le taux considérablement accru de vols Hyundai et Kia à Baltimore a nécessité des ressources municipales et policières qui n’auraient pas été nécessaires sans les échecs délibérés de Hyundai et Kia », le procès se lit. «Les voleurs de voitures – dont beaucoup d’adolescents – profitent de ces échecs et se livrent à une conduite imprudente, créant des risques importants pour leur sécurité et celle des résidents de Baltimore et de leurs biens.”

Des poursuites judiciaires similaires ont été intentées par Cleveland, Milwaukee, San Diego, Columbus et Seattle ces derniers mois, les autorités de toutes ces villes accusant les constructeurs coréens de la flambée des vols de voitures.

Les six villes sont dirigées par des administrations démocrates et, à l’exception de San Diego, toutes ont supprimé ou réduit le personnel de leurs services de police à la suite des émeutes de George Floyd en 2020.

Les vols de voitures ont augmenté de 95 % cette année à Baltimore, selon les statistiques de la police, les Hyundai et Kia représentant 41 % de tous les véhicules volés. Le maire Scott a blâmé l’augmentation spectaculaire des vidéos TikTok montrant aux voleurs potentiels comment voler facilement ces véhicules économiques avec des outils comme des tournevis ou des câbles de chargement USB.

Hyundai, qui possède également Kia, a déclaré dans un communiqué avoir offert des mises à jour logicielles gratuites à certains de ses modèles les plus volés et expédié plus de 40 000 antivols de volant aux forces de l’ordre à travers les États-Unis pour distribution aux propriétaires.

Mis à part la flambée des Kia et des Hyundai volés, Baltimore est régulièrement en tête des listes des villes les plus criminelles des États-Unis. Baltimore est l’une des nombreuses villes qui ne soumettent plus de données sur la criminalité au FBI, mais selon les statistiques de 2019, elle avait le taux de vols le plus élevé du pays, son deuxième taux de meurtres et son septième taux de voies de fait graves.