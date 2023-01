Une ville américaine invitée à payer 5 millions de dollars à chaque résident noir

Un comité des réparations à San Francisco a recommandé d’énormes paiements en espèces et une remise de dette pour corriger les “disparités raciales”

Les San franciscains noirs qui résident de longue date dans la ville du Golden Gate pourraient recevoir une aubaine financière, y compris un paiement forfaitaire de 5 millions de dollars, dans le cadre des plans proposés par un comité des réparations pour réparer les péchés raciaux du passé.

Le comité consultatif sur les réparations afro-américaines de San Francisco a recommandé des paiements immédiats à chaque résident noir éligible dans le projet de rapport pour un plan qui devrait être soumis au maire London Breed et aux autres dirigeants de la ville en juin. Le panel nommé par le gouvernement, qui a été formé en 2021, a également appelé au remboursement de toutes les dettes des résidents noirs.

Bien que la Californie ne soit pas un État esclavagiste, le comité a fait valoir que les réparations sont justifiées et nécessaires pour faire face “les politiques publiques explicitement créées pour subjuguer les Noirs à San Francisco en confirmant et en élargissant l’intention et l’héritage de l’esclavage mobilier.”

Pour être éligibles aux réparations, les demandeurs doivent être âgés d’au moins 18 ans et s’être identifiés comme noirs sur les documents publics pendant au moins une décennie. Les bénéficiaires doivent également avoir résidé dans la ville pendant au moins 13 ans, à moins qu’ils ne puissent répondre à d’autres critères, comme être un descendant de quelqu’un qui a été réduit en esclavage aux États-Unis avant 1865, ou avoir été incarcéré. “par l’échec de la guerre contre la drogue.”

Malgré le remboursement de leurs dettes et la réception de 5 millions de dollars, les résidents éligibles seraient également assurés de recevoir au moins le revenu médian des ménages de la région de San Francisco (AMI) – actuellement 97 000 dollars – pendant au moins 250 ans.

“En augmentant les revenus pour correspondre à l’AMI, les Noirs peuvent mieux se payer un logement et avoir une meilleure qualité de vie”, dit le projet de rapport. Les bénéficiaires devraient également recevoir des allocations de logement spéciales, qu’ils choisissent de louer ou d’acheter leur maison, a déclaré le comité.

San Francisco compte actuellement plus de 46 000 résidents noirs, selon les données du US Census Bureau. On ne sait pas combien seraient éligibles à des réparations, ni comment le programme pourrait être financé. Un groupe de travail distinct sur les réparations à l’échelle de l’État a recommandé des versements de plus de 223 000 $ par résident noir éligible.

Pendant ce temps, les démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis ont proposé de former un comité fédéral pour étudier les réparations pour les Noirs américains. La membre du Congrès Sheila Jackson Lee du Texas a déclaré son projet de loi “représente le calcul du terrible péché d’esclavage.”



L’esclavage mobilier en Amérique du Nord est antérieur à la création des États-Unis et a finalement été aboli par le Congrès en 1865.