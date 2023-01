Une ville américaine dissout une unité de police impliquée dans des passages à tabac mortels

Cinq anciens membres de l’équipe “Scorpion” à Memphis ont été accusés du meurtre de Tire Nichols

Le département de police de Memphis a dissous une unité controversée de la criminalité de rue dont les agents ont battu à mort Tire Nichols, 29 ans, au début du mois. Le meurtre présumé de Nichols a déclenché une vague de protestations dans la ville en proie au crime.

“Il est dans l’intérêt de tous de désactiver définitivement l’unité Scorpion”, Le directeur de la police, Cerelyn Davis, a déclaré samedi dans un communiqué. Davis a ajouté que les officiers de l’unité étaient d’accord “sans réserve” avec sa décision.

L’annonce de Davis est intervenue un jour après que la ville de Memphis a publié des images de caméras corporelles montrant la mort de Nichols. Cinq officiers peuvent être vus en train de donner des coups de poing et de pied à l’homme, ainsi que de le vaporiser de gaz poivré et de le frapper avec des matraques. Nichols a tenté de fuir après avoir été traîné hors de son véhicule à un arrêt de la circulation. Après que son corps immobile ait été menotté et appuyé contre une voiture de police, on voit les officiers se féliciter et échanger des coups de poing.

Nichols est décédé dans un hôpital trois jours après l’incident, et les officiers impliqués ont été licenciés et accusés de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle. Les cinq officiers et Nichols sont noirs.

Une enquête interne a révélé que les agents “violé les politiques de plusieurs départements, y compris l’usage excessif de la force, le devoir d’intervenir et le devoir de prêter assistance”, Davis a déclaré dans un communiqué la semaine dernière.

L’unité Scorpion, qui signifie ‘Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods’, a été formée en novembre 2021. Ses quelque 40 officiers ont été chargés de patrouiller “points chauds de la criminalité élevée” dans la ville, avec un accent particulier sur les crimes liés aux gangs et à la drogue.

Memphis a l’un des taux de criminalité les plus élevés des États-Unis et figure régulièrement en tête des listes des villes les plus dangereuses du pays.

L’unité Scorpion a procédé à plus de 550 arrestations au cours de ses deux premiers mois de fonctionnement, dont 390 pour crimes. Ses agents ont saisi plus de 250 armes et plus de 100 000 dollars en espèces illicites au cours de cette période, a déclaré le maire de Memphis, Jim Strickland, dans un discours en janvier dernier. Cependant, des allégations de brutalité ont harcelé l’unité dès le départ, un avocat de la famille Nichlols ayant déclaré aux journalistes vendredi qu’il avait compilé les témoignages de plusieurs personnes qui affirmaient avoir subi des blessures physiques aux mains d’officiers du Scorpion.

Les manifestants ont fermé un pont à Memphis vendredi, scandant “Justice pour Tyr.” Lors d’une autre manifestation samedi, la foule aurait applaudi à l’annonce de la dissolution de l’unité Scorpion.