Une ville allemande interdit l’eau chaude dans les bâtiments publics — RT World News

Les personnes fréquentant les gymnases et les piscines à Hanovre n’auront accès qu’à des douches froides dans le cadre de la campagne d’économie d’énergie de la ville

La ville allemande de Hanovre a pris des mesures drastiques pour tenter de réduire la consommation d’énergie alors que le pays se prépare à une crise énergétique imminente. Les autorités de la ville ont coupé l’eau chaude dans les bâtiments publics et réduit leurs températures maximales de chauffage dans le cadre de leur campagne d’économie d’énergie.

Les autorités de Hanovre ont donné la douche froide aux amateurs de sport de la ville – littéralement – ​​lundi lorsqu’elles ont annoncé que l’eau chaude serait désormais coupée dans tous les bâtiments publics de la ville, y compris les salles de sport, les gymnases et les piscines. Les employés publics devront également se laver les mains à l’eau froide au travail en vertu de la nouvelle réglementation.

Les habitants de la ville devront également se préparer à des températures plus froides à l’intérieur. Selon les nouvelles règles, la température ambiante maximale dans les bâtiments publics, y compris les garderies, est limitée à 20 degrés Celsius. Dans les salles de sport et les gymnases, il ne peut pas dépasser 15 degrés Celsius – indique une liste de réglementations publiée sur le site officiel de la ville.

La prochaine période de chauffage hivernal des bâtiments municipaux est également prévue entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023. “En dehors de la période, le chauffage n’est généralement plus assuré”, préviennent les autorités. D’autres mesures comprenaient la fermeture des fontaines publiques et des lumières extérieures de la mairie, des musées de la ville et d’autres bâtiments publics.















Ces mesures ont été prises alors que la ville lançait une campagne de réduction de 15 % de la consommation d’énergie pour se préparer à d’éventuels goulots d’étranglement d’approvisionnement en hiver. Les autorités de la ville ont déclaré vouloir se préparer à l’avance au lieu de simplement réagir à une situation, lorsqu’il n’y avait plus assez d’essence pour tout le monde.

“Nous devons anticiper la situation” a déclaré Axel von der Ohe, responsable des finances et des affaires réglementaires de la ville. Pendant ce temps, le maire de Hanovre Belit Onay a déclaré mercredi aux journalistes que « chaque kilowattheure économisé protège les installations de stockage de gaz ».

Hanovre n’est pas la seule ville allemande à prendre des mesures de protection avant l’hiver. La ville de Düsseldorf prévoit de réduire les températures de chauffage pour l’automne et l’hiver afin d’économiser de l’énergie, selon le tabloïd allemand Bild.

Plus tôt en juillet, les médias allemands ont également rapporté que les Allemands avaient réduit leur temps de douche au milieu des appels répétés du gouvernement à l’austérité. Le ministre allemand de l’Économie et vice-chancelier, Robert Habeck, a précédemment appelé les gens à réduire leur chauffage, leurs visites au sauna et leurs douches pour aider le pays à réduire sa dépendance à l’énergie russe.

L’Allemagne se prépare à une crise énergétique alors que l’UE tente de réduire la dépendance du bloc vis-à-vis de l’énergie russe au milieu d’une impasse sur l’action militaire de Moscou en Ukraine. Les prix du gaz ont presque quadruplé cette année, principalement en raison d’une diminution des flux en provenance de Russie, le principal fournisseur du continent.