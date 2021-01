VILSECK, Allemagne – Il y a un bar ici appelé «Cheers», et il y a des fêtes d’Halloween, des maisons décorées et des friandises en octobre et des dindes à Thanksgiving. Les souvenirs d’enfance du maire incluent les barres Hershey, les pots de beurre de cacahuète et la gomme Wrigley.

Pendant sept décennies, les rituels et les rythmes de la vie américaine se sont mêlés aux traditions locales de Vilseck, une petite ville bavaroise près de la frontière tchèque qui abrite la base militaire américaine de Rose Barracks. Ici, le Volksfest germano-américain est la plus grande foire de l’année, et les liens de longue date entre l’Allemagne et les États-Unis ne sont pas définis comme «la relation transatlantique», mais simplement comme «l’amitié».

Le maire Hans-Mart Schertl a déclaré: «Quand j’ai un problème, je prends simplement le téléphone et j’appelle le commandant», le colonel Joseph Ewers, qui dirige le deuxième régiment de cavalerie de l’armée américaine et supervise les plusieurs milliers de militaires américains stationnés à Rose Caserne avec leurs familles. «Je souhaite que les dirigeants de Berlin et de Washington aient des liens aussi bons que les nôtres, cela facilite la résolution des problèmes.»