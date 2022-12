Hambourg fait face à une pénurie de logements pour réfugiés alors que des dizaines de milliers de personnes ont besoin d’un logement, rapporte le média

La ville de Hambourg, dans le nord de l’Allemagne, est sur le point d’offrir aux demandeurs d’asile, dont des Ukrainiens, “minuscule” des roulottes comme logement, a rapporté samedi le tabloïd allemand Bild. Hambourg est confrontée à une grave pénurie de logements pour les réfugiés, car des dizaines de milliers de personnes ayant besoin de protection et cherchant un abri là-bas manquent déjà de logement, et environ 100 nouveaux arrivants arrivent chaque jour, selon le journal.

Les roulottes présentées comme une solution potentielle à la crise ne mesurent que six mètres de long et 2,5 mètres de large et sont conçues pour accueillir entre quatre et six personnes, selon Bild. Jusqu’à présent, la ville a loué un total de 50 de ces “petites maisons” dans le cadre d’un projet test.

Une photo publiée par Bild, qui prétend représenter l’une des caravanes louées, montre le conteneur d’hébergement couvert de lettres carmin ‘Z’. Bien qu’apparemment utilisées pour marquer les conteneurs comme adaptés aux nuitées, les lettres « Z » ressemblent également à un symbole non officiel utilisé par les forces russes pendant la campagne en cours de Moscou en Ukraine.

Le projet a déjà reçu l’approbation de la ministre des politiques sociales de la ville, Melanie Leonhard, qui a visité l’un des camps de réfugiés abritant les caravanes et les a appelées “approprié,” tandis que Bild les a décrits comme “serré mais bien pensé” et les a comparés à “camping” bandes annonces.

On ne sait pas ce que les résidents potentiels des maisons mobiles pensent de l’initiative. Selon Bild, plus de 50 000 demandeurs d’asile, dont des Syriens, des Afghans et quelque 20 000 Ukrainiens, cherchent actuellement un logement dans la ville.

Les autorités de la ville ont maintenant l’intention de placer les maisons mobiles dans des zones où il n’y a actuellement aucun logement pour les demandeurs d’asile. L’Allemagne aurait du mal à accueillir tous les réfugiés qui y sont arrivés au milieu du conflit en cours en Ukraine. Début octobre, 23 dirigeants municipaux à travers le pays ont averti que les autorités locales avaient épuisé toutes les ressources pour aider les nouveaux arrivants. Les municipalités “avoir le dos contre le mur” a déclaré une lettre ouverte de sept pages rédigée à l’époque par les chefs municipaux.