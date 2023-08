Une Villa 4 – 0 Everton

Une Aston Villa inspirée de Leon Bailey a rebondi après sa défaite du week-end d’ouverture contre Newcastle avec une victoire 4-0 sur Everton, qui a vu Dominic Calvert-Lewin expulsé avec une autre blessure.

Villa a mis Everton désolé à l’épée avec une performance dominante en première mi-temps leur donnant le contrôle total. Il ne leur a fallu que 18 minutes pour ouvrir le score, lorsque le retrait de Bailey a été repoussé à bout portant par John McGinn.

La faute maladroite de Jordan Pickford sur Ollie Watkins a rapidement permis à Villa d’ajouter une seconde de 12 mètres grâce à Douglas Luiz, qui a repris les pénalités de l’attaquant pour marquer son premier coup de pied pour le club.

Le retour tant attendu de Dominic Calvert-Lewin après sa dernière absence pour blessure n’a duré que 35 minutes alors que le départ d’Everton allait de mal en pis, l’attaquant anglais étant incapable de continuer après un coup antérieur au visage. « Il a reçu un coup sur la pommette, alors nous attendons ça », a déclaré plus tard Sean Dyche. Sports du ciel. « Il avait aussi une vision un peu floue, donc à la fin, nous avons dû faire un appel. »

Bailey est passé de fournisseur à buteur six minutes après la mi-temps à cause d’une calamité à l’arrière, alors que la faible interception de Michael Keane sur un lancer de Villa lui a échappé pour terminer facilement devant Pickford.

La défense d’Everton pour le quatrième des hôtes était encore pire. La terrible remise en jeu d’Ashley Young a été la passe parfaite pour le remplaçant Jhon Duran, qui n’en revenait pas de sa chance d’inscrire son premier but à Villa 47 secondes après son entrée en jeu.

« Vous pouvez créer une équipe et avoir des joueurs décents sur le papier, mais quand ils sortent et jouent comme ça, que pouvez-vous faire ? C’est juste épouvantable, c’est honteux de défendre », a déclaré Sky Sports’ Andy Hinchcliffe, avec Everton désormais assuré de terminer la journée en bas de la Premier League pour la première fois depuis octobre 2010.

Notes des joueurs Aston Villa: Martinez (7), Cash (7), Torres (8), Konsa (7), Digne (8), Luiz (8), Kamara (7), Bailey (8), McGinn (9), Diaby (7), Watkin (7). Sous-titres : Tielemans (7), Carlos (6), Coutinho (6), Duran (7), Archer (n/a). Éverton : Pickford (6), Patterson (5), Keane (4), Tarkowski (6), Young (4), Gueye (5), Garner (6), Doucoure (5), Onana (5), Iwobi (6), Calvert-Lewin (5). Sous-titres : Danjuma (6), Dobbin (5), Maupay (6), Onyango (n/a). Joueur du match : John McGinn

Comment Aston Villa est revenue à la forme avec style

Un départ rapide aux deux extrémités offrait peu d’indications sur ce qui allait suivre à Villa Park, Everton cherchant à s’appuyer sur sa performance, plus que sur le résultat, contre Fulham huit jours plus tôt.

Mais une fois que les hôtes, eux-mêmes cherchant à rebondir après un martèlement 5-1 à St James ‘Park, ont rapidement pris les devants, les roues se sont rapidement lâchées. Moussa Diaby a éloigné Bailey dans la zone, et son retrait de la ligne a été ramené à la maison par le capitaine de Villa McGinn.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



John McGinn a viré Aston Villa devant Everton



En quelques minutes, ce qui semblait d’abord une échappée étroite lorsqu’un effort de Watkins a été dégagé de la ligne par Nathan Patterson a plutôt été pénalisé d’un penalty quand Anthony Taylor a repéré que Pickford avait heurté l’attaquant de Villa.

Watkins aurait auparavant pris le coup de pied lui-même mais, après avoir raté deux de ses cinq pénalités sous un maillot de Villa, a remis la responsabilité à Luiz qui a remboursé la foi d’Unai Emery sur 12 mètres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Douglas Luiz s’est converti du point de penalty après que Jordan Pickford a heurté Ollie Watkins



Everton a reçu un autre coup lorsque Calvert-Lewin n’a pas pu se débarrasser d’une collision antérieure avec Emiliano Martinez et, arborant une joue enflée, a été remplacé au début de son dernier retour.

Arnaut Danjuma a fait de gros efforts en tant que remplaçant et a testé Martinez dans le temps additionnel de la première mi-temps, mais les pousses vertes de récupération d’Everton ont été de courte durée.

Une remise en jeu de routine aurait dû être effacée par Keane six minutes après le début de la deuxième période, mais son mauvais coup de pied était l’invitation parfaite pour Bailey, qui n’a pas laissé passer l’occasion de marquer avec une finition intelligente.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Leon Bailey a fracassé le troisième but d’Aston Villa contre Everton



Everton a continué à agir en tant que maître de sa propre chute dans un affichage particulièrement différent de celui de Dyche, le quatrième de Villa condamnant les Toffees à la plus grande défaite de son règne de Goodison Park.

Le lancer défensif inexplicable de Young, directement sur Duran, a été ramené à la maison par le joueur de 19 ans moins d’une minute après avoir remporté la victoire.

La manière de leur dernière défaite laisse Everton en bas de la ligue et fait déjà monter la pression lors de leurs deux prochains matchs de championnat, contre les Wolves et Sheffield United, moins d’un mois après le début de la saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jhon Duran a sauté sur un mauvais lancer pour marquer le quatrième match d’Aston Villa contre Everton quelques instants après son arrivée



Dyche : Pas d’excuses, nous étions à des kilomètres

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager d’Everton, Sean Dyche, admet que son équipe était « loin » des adversaires d’Aston Villa et dit que le club travaille dur pour renforcer l’équipe dans la fenêtre de transfert.



Le manager d’Everton, Sean Dyche, a déclaré à Sky Sports :

« Ils étaient meilleurs dans tous les départements. Dans l’ensemble, la netteté, l’avantage qui est important dans une performance – en particulier le fait qu’ils marquent des buts, pénètrent dans la surface, semblant beaucoup plus vivants que nous ne l’étions défensivement.

« À des kilomètres aujourd’hui. C’est étrange parce que nous étions vraiment dessus le week-end dernier. Nous devons trouver de la cohérence – j’ai utilisé ce mot constamment la saison dernière, semaine après semaine et dans nos performances. Cela manquait cruellement aujourd’hui. .

« L’apprentissage que j’ai eu au cours des deux dernières saisons est bon une semaine, à des kilomètres de là la semaine suivante. Nous devons trouver de la cohérence. Nous le trouvons sur le terrain d’entraînement, mais nous devons le mettre en performances . Il n’y a pas d’excuses aujourd’hui, ils étaient bien meilleurs que nous. »

Statistiques FPL: Aston Villa contre Everton Objectifs McGinn, Luiz, Bailey, Duran Aides Bailey, Watkins, Digne Points bonus Bailey (3), Digne (2), Duran (2), Martinez (2), McGinn (2)

Emery salue la réponse « incroyable » à la défaite de Newcastle

« [The response was] vraiment incroyable. Nous avons contrôlé le match, nous étions forts défensivement et nous méritions de gagner. Je suis très heureux. »

Sur la blessure tardive de Philippe Coutinho: « Je pense que ce n’est pas grave. Je pense que c’est peut-être musculaire mais je pense que ce ne sera pas une grosse blessure, j’espère que ce sera juste petit parce que le premier test avec le médecin est aux ischio-jambiers. Bien sûr, ce n’est pas une bonne nouvelle quand quelqu’un est blessé. Je pense que Coutinho sera de nouveau disponible dans deux ou trois semaines. »

Et après?

Aston Villa’s le prochain match est loin Hibernian lors du match aller de leur match de barrage de qualification pour la Ligue de conférence Europa mercredi – coup d’envoi à 17h45.

Du côté d’Unai Emery, voyagez ensuite vers Burnley en Premier League dimanche – coup d’envoi à 14h.

Everton sont les prochains en action samedi lorsqu’ils accueilleront loups en Premier League – coup d’envoi à 15h.

Les Toffees se rendent ensuite à Doncaster en Coupe Carabao le mercredi 30 août – coup d’envoi 20h.

