Une Villa 4 – 0 Brentford

Aston Villa a semblé différent lors de son premier match après le limogeage de Steven Gerrard avec Danny Ings deux fois sur la cible dans une raclée 4-0 de Brentford à Villa Park.

N’ayant marqué qu’une seule fois lors de leurs quatre derniers matchs sous Gerrard, Villa a pris une avance de 3-0 sous le manager intérimaire Aaron Danks en 15 minutes contre un Brentford sous le choc, Leon Bailey les mettant sur leur chemin depuis un corner après à peine 60 secondes.

Il est ensuite devenu fournisseur pour équiper Ings pour une finition intelligente près du poteau (7) avant que Tyrone Mings ne soit abattu par Kristoffer Ajer et que l’attaquant de Villa n’ajoute son troisième à 12 mètres. Moins de 72 heures après le départ de Gerrard, le revirement de Villa n’aurait pas pu être plus instantané.

Douglas Luiz a failli faire quatre directs d’un corner avant la pause, mais Ollie Watkins a ajouté à l’atmosphère jubilatoire autour de Villa Park après cela, tirant à la maison à la troisième tentative après avoir été refusé deux fois par le poteau et David Raya.

Le meilleur effort de Brentford est venu de Bryan Mbeumo, qui a raté un but ouvert lors d’un rebond large de six mètres, mais ils ont été battus par quatre buts pour le deuxième match à l’extérieur consécutif, tandis que Villa a apaisé leurs soucis de relégation avec une première victoire en cinq. allumettes.

Notes des joueurs Aston Villa: Martinez (7), Cash (7), Mings (8), Konsa (8), Young (7), Luiz (7), Dendoncker (7), Watkins (8), Buendia (7), Bailey (9), Ings (9). Sous-titres : McGinn (7), Ramsey (6), Coutinho (6), Chambers, Archer (n/a). Brentford : Raya (6), Ajer (3), Zanka (5), Pinnock (4), Roerslev (4), Onyeka (4), Janelt (6), Jensen (5), Henry (5), Mbeumo (4), Tony (5). Sous-titres : Canos (5), Dasilva (6), Damsgaard (5), Wissa (5), Baptiste (5). Homme du match: Léon Bailey.

Comment Villa a retrouvé son fanfaron pour battre Brentford

Un manque de buts, de mauvaises erreurs défensives et un mauvais jeu général avaient sous-tendu les dernières semaines de l’ère de Gerrard et il aurait été aussi stupéfait que n’importe qui de la performance de Villa après une défaite molle à Fulham jeudi.

Après avoir marqué seulement quatre buts à domicile toute la saison, ils menaient trois à moins de 15 minutes et ont donné à Danks un départ parfait lorsqu’un mouvement d’entraînement depuis un corner a été repoussé par Bailey.

Villa a époustouflé ses adversaires autant que ses propres fans avec une seconde en sept minutes, alors que Bailey trouvait la course d’Ings au premier poteau et que l’ancien attaquant anglais battait Raya avec une finition emphatique.

Un penalty et un but contre son camp de Mings avaient joué un rôle dans la chute de Gerrard à Fulham, et il y a eu une certaine rédemption lorsque l’arrière central a obtenu son propre coup de pied peu après un coup franc d’Ajer dans sa propre surface.

Up a intensifié Ings pour envoyer Villa Park en délire avant que le chronomètre n’ait atteint sa 15e minute.

Image:

Leon Bailey en a marqué un et inscrit un autre des deux buts d’Ings à Villa Park.





À partir de là, le match était presque gagné avec plus d’une heure à jouer, mais l’intensité et le pressing inhabituellement élevés de Villa se sont poursuivis, et Luiz aurait pu ajouter à sa collection de buts directs en corner sans la largeur des boiseries.

Thomas Frank en avait assez vu une performance abjecte de Brentford à la mi-temps et a fait venir Josh Dasilva et Sergi Canos, mais n’a vu qu’une amélioration mineure après la pause.

Au lieu de cela, c’est l’ancien attaquant des Bees Watkins qui a attrapé le quatrième but du match, rencontrant le centre bas de Bailey bien avant le premier Raya et le poteau l’a refusé, seulement pour un gentil rebond pour lui présenter une simple finition à la troisième fois de demander.

À partir de là, le match était vraiment terminé, le rythme du match étant ralenti et seul le raté choquant de Mbeumo menaçant sérieusement d’ajouter d’autres buts à un score qui fait froncer les sourcils.

Danks n’aurait pas pu rêver d’un meilleur début de vie en tant que gardien de Villa, mais c’était un autre cauchemar sur la route pour Frank, dont l’équipe de Brentford a maintenant inscrit 15 buts en six matchs sans victoire à l’extérieur.

Statistiques FPL: Aston Villa contre Brentford Buts Ings (2), Bailey, Watkins Aides Mings, Bailey, Luiz Points bonus Ings (3), Bailey (2), Mings (1)

Et après?

Aston Villa est de retour en Premier League samedi lors de son voyage à Newcastle; coup d’envoi 15h. Brentford joue également le 29 octobre, affrontant les Wolves en Premier League ; coup d’envoi 15h.