Une Villa 2 – 1 Leeds

Aston Villa a rebondi après sa défaite en FA Cup contre Stevenage avec une victoire 2-1 à domicile contre Leeds United alors que la pression monte sur Jesse Marsch.

Le premier but de Leon Bailey à la pause a donné l’avantage à l’équipe d’Unai Emery à Villa Park et les hôtes ont dû résister à une forte pression de Leeds avant qu’Emiliano Buendia ne double son avance en seconde période après un bon travail de Bailey – et une revue VAR.

Leeds a eu des occasions. Rodrigo a vu un tir dégagé de la ligne par le débutant Alex Moreno et un autre refusé pour hors-jeu, tandis qu’Emiliano Martinez a effectué un arrêt spectaculaire de Jack Harrison. Patrick Bamford en a finalement retiré un après le brillant travail de Wilfried Gnonto.

Mais il ne devait pas y avoir de répétition du coup de poing que Villa a subi contre l’opposition de la Ligue 2 lors de leur précédente sortie. Les hommes d’Emery ont réussi à remporter une quatrième victoire en six matchs de Premier League sous lui et à égalité de points avec Chelsea.

La situation de Leeds est plus périlleuse. Bien que ce fût une performance fougueuse, elle était également imparfaite, avec des sections du soutien à l’extérieur scandant Marsch pour qu’il parte. Ils restent à deux points de la zone de largage et sans victoire en sept matchs toutes compétitions confondues.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Leon Bailey donne à Aston Villa le départ parfait contre Leeds



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Emi Buendia a hoché la tête lors du deuxième match d’Aston Villa contre Leeds



Plus à venir…

Et après?

Aston Villa retour à l’action en Premier League samedi prochain avec la visite de Leicester; coup d’envoi 15h.

Leeds face au championnat Cardiff dans une rediffusion du troisième tour de la FA Cup mercredi à Elland Road; coup d’envoi 19h45.

L’équipe de Jesse Marsch est de retour à la maison quand ils affrontent Brentford en Premier League dimanche prochain, en direct sur Sports du ciel; coup d’envoi 14h.