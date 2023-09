Une Villa 1 – 2 Everton

Everton a poursuivi sa mini-renaissance après une victoire méritée 2-1 en Coupe Carabao à Aston Villa.

Le premier but des Toffees de James Garner et la frappe de Dominic Calvert-Lewin ont propulsé les visiteurs au quatrième tour.

La frappe tardive de Boubacar Kamara a donné au score un aspect flatteur après qu’Everton ait dirigé une grande partie du match contre ses hôtes décevants.

Villa a battu les Toffees 4-0 en Premier League le mois dernier, mais l’équipe de Sean Dyche a commencé à se rétablir après un début misérable.

Les victoires successives pour la première fois sous Dyche – et pour la première fois depuis un an – continueront d’exciter les Toffees. Avec Luton et Bournemouth qui visiteront Goodison Park, il y a une chance de trouver un véritable élan.

Pour Villa, dont le dernier trophée majeur était la Coupe de la Ligue 1996, ce fut une nouvelle soirée décevante pour un club qui veut désespérément défier l’élite.

Ils continueront à rester en marge avec des performances similaires alors qu’ils s’efforcent d’être cohérents, après avoir gagné 1-0 à Chelsea dimanche.

Image:

James Garner célèbre après avoir marqué contre Aston Villa





Il n’y a jamais eu aucun signe que l’équipe d’Unai Emery s’appuierait sur ce résultat lors d’une démonstration bâclée où ils ont été dominés et maîtrisés.

La demi-volée de Youri Tielemans a atterri sur le toit du filet après sept minutes, mais c’était aussi bon qu’en première mi-temps.

Everton a rapidement trouvé un rythme avec lequel les hôtes ont eu du mal et qui a finalement forcé un premier match à la 15e minute.

Robin Olsen a été mis sous pression et son mauvais dégagement a atterri gentiment pour Amadou Onana à l’entrée de la surface, avant que Calvert-Lewin et Arnaut Danjuma ne lui renvoient le ballon.

Image:

Boubacar Kamara a marqué la réponse d’Aston Villa





Le milieu de terrain a ensuite envoyé un joli ballon à Garner pour frapper à 10 mètres avec la défense statique de Villa.

Ils semblaient nerveux et anxieux pour le reste de la mi-temps alors que les hôtes ne parvenaient pas à dégager leurs lignes et étaient déconcertés par le pressing d’Everton et la course directe de Danjuma.

Seul un arrêt réflexe exceptionnel d’Olsen a empêché John McGinn de pénétrer dans son propre filet six minutes avant la mi-temps après qu’une autre explosion de Danjuma ait embarrassé Ezri Konsa et Matty Cash.

Deux minutes plus tard, le gardien de but a refusé Calvert-Lewin alors qu’il tentait de le contourner, l’attaquant mettant inutilement le rebond dans le filet latéral.

C’était un relâchement et Villa aurait dû capitaliser, mais Jhon Duran a tiré sauvagement dans les arrêts de jeu pour résumer leur première mi-temps capricieuse.

Sans surprise, Unai Emery en avait assez vu, remplaçant Duran, McGinn et Leander Dendoncker par Ollie Watkins, Kamara et Lucas Digne à la pause.

Mais cela n’a rien fait pour améliorer les hôtes et ils se sont autodétruits cinq minutes après la reprise.

Il y avait peu de pression sur Tielemans à 40 mètres, mais sa passe a vendu Konsa et Calvert-Lewin est intervenu pour se dégager et dépasser Olsen exposé.

Un arrêt intelligent de Jordan Pickford par Moussa Diaby a empêché les hôtes de marquer immédiatement, mais il n’y avait aucune sensation de retour.

Olsen a contrecarré Calvert-Lewin juste après l’heure et il semblait qu’Everton verrait confortablement le match se terminer.

Pourtant, Kamara a mis en place une fin nerveuse à huit minutes de la fin lorsque sa frappe déviée de 20 mètres a pris Pickford à contre-pied pour se faufiler.

Le gardien a sauvé Diaby dans les arrêts de jeu et Douglas Luiz a accroché lors d’une finition effrénée mais c’était trop peu, trop tard.