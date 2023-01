Une Villa 1 – 1 Loups

Leon Bailey a raté une énorme chance de compléter le retour d’Aston Villa contre les Wolves, mais les deux équipes ont dû se contenter d’un match nul 1-1 à Villa Park.

Danny Ings avait quitté le banc pour égaliser pour l’équipe d’Unai Emery dans un fougueux derby des West Midlands. Les loups semblaient sortir de la zone de relégation à la suite du beau but de Daniel Podence avant que Villa ne se rallie en seconde période.

En fin de compte, l’équipe de Julen Lopetegui était reconnaissante pour un point après que Bailey ait contourné le gardien de but Jose Sa pour tirer à côté du poteau proche avec le but béant. L’ailier était en larmes, désemparé lorsque le coup de sifflet à plein temps a été sifflé quelques secondes plus tard.

Villa passer au 11ème. Les loups restent 19e.

Notes des joueurs Aston Villa: Martinez (7), Cash (6), Konsa (6), Mings (8), Digne (5), Luiz (6), Kamara (7), Bailey (5), Buendia (5), Young (5), Watkin (6). Sous-titres : Coutinho (7), Ings (8), Augustinsson (7), Dendoncker (6). Loups: Sa (6), Semedo (6), Collins (6), Kilman (7), Bueno (6), Nunes (6), Neves (6), Moutinho (6), Hwang (6), Costa (6), Podence (8). Sous-titres : Traoré (6), Aït-Nouri (6), Hodge (6), Cunha (6), Toti (6). Joueur du match : Danny Ings.

Comment s’est déroulé le derby des West Midlands

Il y avait peu d’indices du drame tardif au début.

Les loups ont mis Villa sous pression dès le départ. Le but de la percée lui-même a été merveilleusement travaillé, Joao Moutinho a inversé la passe à Podence qui a superbement terminé dans le coin le plus éloigné.

Villa avait été extrêmement impressionnante en battant Tottenham, mais c’était un type de jeu différent et avec les Wolves dominant le ballon, le soutien à domicile est devenu de plus en plus agité. Ils voulaient voir la possession et le pressing mais il n’y en a pas eu pendant 45 minutes.

Nouvelles de l’équipe Unai Emery a apporté deux modifications au Aston Villa équipe qui a gagné à Tottenham. Emiliano Martinez a remplacé Robin Olsen, tandis que Matty Cash a remplacé John McGinn. Julen Lopetegui nommé inchangé loups line-up après la courte défaite à domicile contre Manchester United, avec la nouvelle recrue Matheus Cunha incluse parmi les remplaçants.

Emiliano Martinez, de retour dans l’équipe après sa victoire en Coupe du monde avec l’Argentine, a dû faire un arrêt intelligent pour empêcher Matheus Nunes de doubler l’avantage des Wolves tandis que Villa la plus proche est venue en première mi-temps était le coup franc de Lucas Digne qui a été renversé.

Le jeu a complètement changé en seconde période après l’introduction de Philippe Coutinho alors que Villa poussait pour un égaliseur et que les Wolves chutaient de plus en plus profondément, comptant sur leur propre remplaçant Adama Traoré pour fournir la menace sur la contre-attaque.

Image:

Danny Ings s'éloigne pour célébrer après avoir égalisé pour Aston Villa contre les Wolves





Max Kilman a bien fait pour dégager la volée méchante de Ludwig Augustinsson hors de la ligne, mais avec la foule, l’élan était irrésistible et l’égalisation est venue lorsque la longue balle de Tyrone Mings a trouvé Ings qui courait au milieu. Sa a retardé et l’attaquant l’a soulevé au-dessus de lui.

Il semblait n’y avoir qu’un seul vainqueur à ce moment-là, mais Rayan Ait-Nouri a forcé un bel arrêt de Martinez après avoir dansé entre un certain nombre de défenseurs de Villa pour ce qui aurait été un but en solo extraordinaire sur l’échappée. La grande chance était encore à venir.

Bailey semblait avoir fait le travail acharné après avoir échappé au gardien de but. Mais avec le ballon sur son pied droit le plus faible, il n’avait ni la confiance ni la technique pour se faufiler dans le filet vacant. Il était désemparé lorsque le coup de sifflet est venu quelques secondes plus tard. Un raté pour les âges.

Statistiques FPL : Aston Villa 1-1 Wolves Objectifs Podence, Ings Aides Moutinho, Mings Points bonus Ings (3), Mings (2), Podence (1)

Lopetegui sur l’amélioration des loups

L'entraîneur-chef des Wolves, Julen Lopetegui, se dit déçu du point contre Aston Villa



“Je pense que nous sommes venus ici en pensant gagner et battre une équipe fantastique, Aston Villa. Cette Aston Villa actuelle est l’une des meilleures équipes de la Premier League. Ils l’ont montré contre Manchester United, Tottenham et Brighton.

“Notre objectif était que nous pensions gagner. Au final, nous avons eu le contrôle pendant 60 minutes. Après, nous nous sommes sentis fatigués et avions moins de contrôle. Nous avons perdu Daniel Podence et il a été très important pour nous. J’espère que c’est un petite blessure.

“Au final, nous obtenons un point, nous sommes donc un peu déçus. Mais pour nous, aller dans les vestiaires avec notre point est bon pour nous car nous nous améliorons et nous nous sentons mieux.”

Emery défend Bailey après un raté

L'entraîneur-chef d'Aston Villa, Unai Emery, a déclaré que son équipe avait joué avec beaucoup de cœur en seconde période contre les Wolves



“Je peux être heureux après la seconde mi-temps mais je suis aussi déçu car nous devons encore nous améliorer avec ce que nous faisons avec notre possession de balle et la façon dont nous imposons notre positionnement.

“En première mi-temps, je pense que nous n’avons pas contrôlé le match comme nous parlions. Ils poussaient. Mais je pense que nous avons changé certains problèmes tactiques différents en seconde période et avons essayé de jouer davantage avec le cœur.

“Les supporters nous ont aidés en nous poussant. Je pense que nous méritions de faire match nul et avons eu une énorme opportunité de le gagner grâce à Leon Bailey.”

Interrogé sur l’homme qui a repoussé la chance de gagner pour Villa, Emery a ajouté: “Je suis heureux avec lui. Il pleurait mais c’est bien parce qu’il se sent [it]. Il prenait la responsabilité de marquer.

“Je suis très content de son engagement et très content de sa performance.”

Le match en stats

Aston Villa n’a remporté aucun de ses sept derniers matchs à domicile en Premier League contre les Wolves.

Aston Villa n’a perdu qu’un seul de ses cinq derniers matchs de Premier League, après avoir perdu trois de ses quatre précédents avant cette course.

Daniel Podence a marqué deux buts lors de ses trois apparitions en Premier League pour les Wolves sous Julen Lopetegui, autant que lors de ses 19 matchs précédents dans la compétition.

L’attaquant d’Aston Villa, Danny Ings, a été impliqué dans cinq buts lors de ses six dernières apparitions en Premier League contre les Wolves (quatre buts, une passe décisive).

Et après?

Aston Villa sont de retour en action à Villa Park dimanche lorsqu’ils accueillent Stevenage en FA Cup. Leur prochain match de Premier League est également à domicile lorsqu’ils affronteront Leeds United le vendredi 13 janvier, en direct sur Sky Sports.

Vendredi 13 janvier 19h30



Coup d’envoi 20h00





loups sont absents pour leur match nul au troisième tour de la FA Cup alors qu’ils se rendent à Anfield pour affronter Liverpool samedi. Il y a un quart de finale de la Coupe Carabao à Nottingham Forest mercredi prochain avant d’accueillir West Ham le samedi 14 janvier.