Une vietnamienne mange un repas par jour et porte un corset pour maintenir sa taille fine

Beaucoup de femmes veulent avoir une taille fine comme une poupée Barbie mais y parvenir semble être une tâche inhumaine. Cependant, il y a une femme qui a fait des efforts extrêmes pour rétrécir sa taille. Née au Vietnam, An Ky, 26 ans, vit aux États-Unis où elle est danseuse à temps partiel et travaille également dans un café. Elle a un tour de taille incroyable de 46 centimètres de circonférence.

La taille minuscule de Ky a été découverte pour la première fois par le célèbre artiste vietnamien Thuy Nga lors d’une tournée en Amérique l’hiver dernier. Cela s’est produit lorsque Nga a visité le Milk Tea Café dans la ville de Kissimmee en Floride, où Ky travaillait. Remarquant sa taille incroyablement petite, la comédienne et personnalité de la télévision vietnamienne a décidé de faire une vidéo à ce sujet.

Présentant la taille de la jeune femme, Nga lui a demandé comment elle avait réussi à réduire le tour de taille à un niveau aussi bas et comment elle maintenait cette silhouette de sablier extrême.

Ky a ensuite révélé qu’à l’âge de 18 ans, elle pesait plus de 50 kilogrammes et avait un tour de taille de plus de 60 centimètres. Mais, elle a toujours voulu une taille minuscule qui mettait en valeur ses hanches et sa poitrine et pour y parvenir, elle a subi beaucoup de travail acharné.

Auparavant, elle mangeait trois repas par jour, elle n’en a plus qu’un par jour et parfois, elle en a même un tous les deux jours. Elle a arrêté de manger des féculents il y a environ deux ans. En plus de cela, elle porte un corset serré autour de la taille presque tout le temps. Elle ne l’enlève que lorsqu’elle s’endort la nuit.

Aujourd’hui, elle a un tour de taille de seulement 46 centimètres et pèse un maigre 37 kilogrammes, ce qui semble plutôt malsain. Lorsqu’on lui a demandé si elle s’inquiétait déjà de l’impact de son régime incroyablement réduit sur sa santé, Ky a déclaré qu’elle mangeait beaucoup de légumes, de poulet et de fruits et qu’elle ne se sentait donc jamais faible.

Elle fait face à un énorme problème lorsqu’elle fait ses courses. Chaque fois qu’elle doit acheter un nouveau pantalon, des ajustements doivent être faits en raison de sa petite taille et elle accepte que cela coûte parfois plus cher que le pantalon lui-même.

