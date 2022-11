Une vieille vidéo montre l’adolescent Virat Kohli Acing Crucial Match Hours After Losing Father

Alors que Virat Kohli fête ses 34 ans aujourd’hui, Internet regorge de fans louant toutes les fois où le joueur de cricket vedette a prouvé le courage et le courage de son personnage. Une vieille séquence de NDTV est devenue virale, laissant à nouveau les fans impressionnés par “King Kohli”. En 2006, Kohli a perdu son père Prem Kohli qui a succombé à une crise cardiaque. Plus tard dans la même journée, Kohli jouait un match du Trophée Ranji contre le Karnataka, un match où il a marqué 90 points et a ensuite été honoré en tant qu ‘« homme du match », a rapporté NDTV.

Le match se jouait au stade Firoz Shah Kotla de l’époque. Selon le rapport, Kohli était arrivé à la maison juste à temps pour la crémation de son père. Ses coéquipiers ont mentionné que Kohli n’avait pas beaucoup parlé pendant le match, qu’il était très proche de son père et qu’il avait été profondément blessé par sa mort.

Vikas Kohli, le frère du joueur de cricket, a également expliqué que ce dernier avait été déconseillé d’aller au match par les aînés de la famille. Plus tard, cependant, la famille a soutenu la décision de Kohli de jouer. “Il a pris la décision et nous lui avons dit que si vous deviez y aller, vous devriez y aller”, a déclaré son frère.

Images rares – reportage de 2007 Un garçon appelé Virat Kohli Delhi a frappé au Kotla quelques heures après avoir tragiquement perdu son père, Delhi a fait match nul, il a obtenu un 50, inutile de dire que l’homme est devenu le joueur de cricket le plus aimé de l’histoire indienne.#HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/nUSK5tDumS — (₹) (@ffsvirat) 4 novembre 2022

Fabriqué dans les temps les plus difficiles. Quelle légende d’histoire https://t.co/kxYpIW5WQ5 — Khushang (@dosi_khushang) 5 novembre 2022

Dévouement Sincérité Travailleur fait @imVkohli – l’un des meilleurs joueurs de ces derniers temps. Gardez-nous divertir avec votre style de frappeur emblématique. Bon anniversaire @imVkohli !!! https://t.co/Q84cze9vaF — Sayantan Pandit (@ Sayantan0260) 5 novembre 2022

Trucs de légendes @imVkohli… Courageuse et poignante https://t.co/SN8atxmeE0 – Shankar Vaidyanathan (@shankarvaidhya) 5 novembre 2022

King n’est pas fait en un jour joyeux anniversaire champion #ViratKohli https://t.co/vfc2ZzbBf6 – kunal gupta (@kunalstwits) 5 novembre 2022

On dit que les couronnes des rois sont souvent forgées dans des épines. Il semblerait que ‘King Kohli’s’ ne soit pas différent.

