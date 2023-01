Une vieille vidéo montre des rafales de vent faisant violemment tourner des gondoles à grande roue en Italie

Les tempêtes peuvent causer des destructions massives même à des structures qui pourraient autrement sembler trop énormes pour être détruites. Cette grande roue de gondole en Italie avait certainement l’air à peu près intouchable avec le ciel dégagé au-dessus. Lorsque les vents orageux de la Toscane ont secoué toute la région en août de l’année dernière, la grande structure n’était pas à l’abri de sa ruine. Le clip a d’abord été partagé par le président de la région de Toscane, Eugenio Giani peu après l’incident. Maintenant, les images avaient refait surface une fois de plus sur Twitter. La grande roue ressemble presque à un jouet avec la façon dont elle s’agite à cause des vents violents. L’environnement sombre le rend encore plus effrayant car les vents violents font des ravages tout autour. Découvrez le clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur étonnement devant la résistance de la structure. Beaucoup ont plaisanté en disant que tant que leur nourriture était sûre, ils étaient d’accord pour faire le trajet. D’autres ont plaisanté en disant qu’ils voudraient leur remboursement. Certains ont même mentionné que cela ressemblait à une scène parfaite pour un film d’horreur. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Je dois dire que je suis impressionné de voir à quel point ça a bien résisté. Probablement juste besoin de quelques gouttes d’huile et c’est bon d’y aller le lendemain »

Je dois dire que je suis impressionné par sa tenue. Prob a juste besoin de quelques gouttes d’huile et c’est bon pour le lendemain – Justine Fox (@sissyjustine69) 9 janvier 2023

«Je pensais que les gens étaient là-bas. Merci de m’avoir informé. Ce carnaval est rayé de ma liste de choses à faire », lit-on dans un autre tweet.

Je pensais qu’il y avait des gens là-bas. 🤣Merci de me renseigner. Ce carnaval est rayé de ma liste de choses à faire.— Sheree Williams 🇺🇦🇺🇸 (@ShereeW30623136) 9 janvier 2023

Un autre utilisateur a tweeté: «Cela donne à« ma vie est une montagne russe »une course pour son argent. Combien pour une balade en solo ? Demander un ami.

Cela donne à “ma vie est une montagne russe” une course pour son argent. Combien de $ pour une balade en solo ? Demander un ami (;— Megan Meary (@_girlwhogotaway) 8 janvier 2023

Bien que certains utilisateurs n’aient pas eu de problème avec la grande roue en elle-même, ils ont certainement exprimé leur mécontentement face à la caméra. Un utilisateur a mentionné qu’il souhaitait que le caméraman ait maintenu la caméra stable. Ils essayaient seulement d’apprécier les voitures particulières qui volaient après tout.

J’aimerais que le support de la caméra maintienne la caméra stable. J’essaie d’apprécier les voitures particulières qui tournent autour de la grande roue – rock lee (@rolypolydev) 8 janvier 2023

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux se sont demandé si quelqu’un était sur le trajet au moment où les images ont été capturées. La réponse simple est non. Le Daily Beast de l’époque avait rapporté qu’il n’y avait personne sur le trajet lorsque la tempête a frappé la ville de Piombino, d’où provient ce clip. Plusieurs personnes avaient capturé les voitures volant autour du volant en raison de la violente tempête.

