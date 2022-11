Une vieille vidéo d’une averse époustouflante sur un lac en Autriche hypnotise Internet

La nature est remplie de scénarios inattendus. Ces scénarios nous permettent d’être témoins de la beauté fascinante qui passe souvent inaperçue. Une vieille vidéo d’une averse devient virale sur Internet et a laissé les utilisateurs des médias sociaux à la fois stupéfaits et terrifiés. La vidéo a été partagée par une page nommée Wonders Of Science mardi soir via Twitter.

Cette vidéo de 12 secondes montre de gigantesques nuages ​​se déplaçant vers l’avant tout en faisant irruption avec d’importantes quantités d’eau. La quantité d’eau ne cesse de croître au fur et à mesure que les nuages ​​avancent. La pluie des nuages ​​tombe directement dans la rivière ici. Mais considérez ce qui arriverait si cette eau tombait dans une plaine ou parmi les gens. La beauté envoûtante des collines, des nuages ​​et de la verdure environnants est le meilleur aspect de la vidéo. Parallèlement à la vidéo, la légende disait également : « Une averse époustouflante sur le lac Millstatt, en Autriche, capturée par le photographe Pierre Maier”.

La vidéo a accumulé plus de 13 millions de vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont eu une réaction mitigée en voyant la vidéo et ont écrit des messages à ce sujet. L’un des utilisateurs a écrit: «Comment diable est-ce même possible? Je n’ai jamais rien vu de tel ! C’est terrifiant en fait !”

Un autre utilisateur a écrit: “C’est fabuleux d’être au bon endroit au bon moment, pour attraper cette action météo sauvage incroyable, Wow”.

Un troisième utilisateur a ajouté: “Exemple dramatique de la quantité et de la puissance de l’eau des nuages”.

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo illustrant la beauté de la nature est partagée par Wonders of Science. Plus tôt, une vidéo d’une chute d’eau inversée dans le Maharashtra faisait le tour d’Internet. Il montre l’eau s’écoulant vers le haut plutôt que vers le bas à partir d’une chute entre deux montagnes. La belle scène de Naneghat a été rendue possible par le vent qui accompagne la pluie. Avec la vidéo, la légende disait : “Des vents forts créent une chute d’eau inversée dans le Maharashtra, en Inde”. Regardez la vidéo ci-dessous.

La vidéo a recueilli plus de 8 millions de vues depuis sa sortie.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici