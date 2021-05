Une vieille vidéo d’un singe se régalant de nourriture à l’intérieur du salon Air India de l’aéroport IGI devient virale

Une vieille vidéo a fait surface sur Internet dans laquelle un singe peut être vu en train de déguster des échantillons de nourriture à l’aéroport international Indira Gandhi (IGI) de New Delhi. Le clip date de mars 2018, lorsque le primate a élu domicile temporaire à l’intérieur d’IGI pendant cinq jours. La vidéo qui dure plus d’une minute montre le simien assis à un comptoir de nourriture à l’intérieur du salon Air India alors qu’il passe d’un plat délicieux à l’autre, en se régalant.

L’une des voyageuses internationales, Jenna Curtis, qui attendait son vol dans le salon, avait enregistré le clip le 5 mars 2018. À ce moment-là, Jenna était en voyage d’affaires en Inde. Cependant, le clip est devenu viral récemment après ViralHog partagé.

Jenna informé qu’elle a repéré l’animal lorsqu’elle est allée chercher de l’eau dans le réfrigérateur placé près du comptoir de nourriture. Elle a ajouté que lorsqu’elle s’est retournée après avoir pris de l’eau; elle a été choquée de voir le singe qui était assis là et mangeait chaque plat tout en étant insouciante. En fin de compte, elle a dit qu’elle avait terminé sa fête en grignotant une banane.

Dans la vidéo virale également, le primate peut être vu assis sur un comptoir et en train de le manger. Après un certain temps, il quitte la nourriture et saute sur un autre comptoir. Il en prend ensuite une autre poignée dans le plat. En marchant et en observant d’autres plats, il repère un régime de bananes et en cueille soigneusement une, et sautille sur un mur pour quitter le salon.

Il a été signalé que le simien s’était réfugié à l’intérieur du terminal 3. Il a été aperçu en itinérance dans une zone qui avait des salons de classe affaires premium, des places premium, etc. Le 6 mars 2018, Delhi International Airport Limited (DIAL), l’exploitant du aéroport, a demandé l’aide de fonctionnaires du gouvernement pour attraper l’animal. Certains fonctionnaires sont alors venus au terminal et ont réussi à l’attraper. Les fonctionnaires l’ont ensuite tranquillisé et l’ont emporté avec eux.

Mots clés: Vidéos de singe, aéroport IGI, New Delhi, Air India, salon d’aéroport, ViralHog

