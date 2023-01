Une vieille vidéo d’un homme grignotant un serpent quitte Internet sous le choc et le dégoût

Alors que les médias sociaux gagnent en importance, de nombreux utilisateurs essaient de les utiliser de manière productive pour promouvoir leur talent, leur produit ou leur entreprise. Mais certains n’ont aucun intérêt à l’utiliser intelligemment, et à la place, ils partagent un contenu digne de grincer des dents, juste pour amasser des vues et des goûts. Une de ces vidéos grinçantes a été partagée sur la chaîne Gulte.com il y a 2 ans et a refait surface sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, on peut voir un homme de l’Inde assis sur son vélo et en train de manger un serpent. Oui, vous avez bien entendu. Jusqu’à la fin de la vidéo, l’homme a continué à mâcher le serpent sans aucune difficulté. Regardez à vos risques et périls, car les visuels pourraient vous donner la nausée.

Dans la vidéo, on peut voir beaucoup de gens qui se sont rassemblés autour de l’homme pour regarder cet “incroyable exploit”. Certains l’enregistrent également sur leur téléphone et rient aussi. Après avoir regardé le clip, certains utilisateurs ont été divisés et ont eu des réactions intéressantes.

Un utilisateur a écrit que cet homme engloutissait le serpent comme s’il s’agissait d’un rouleau de shish kebab. Un autre a commenté avec le mot “smacznego” qui signifie “Profitez de votre repas” en anglais. Un troisième utilisateur a écrit que ces êtres humains posséderaient plus de poison qu’un serpent. D’autres ont été profondément dégoûtés et choqués de voir un homme manger le serpent.

Une vidéo similaire est devenue virale en 2021, où un homme de 50 ans du Tamil Nadu a mangé un serpent, le revendiquant comme un antidote au coronavirus. Cet homme, identifié comme Vadivel, a écopé d’une amende de Rs 7 500 pour avoir causé du tort à l’animal. Selon l’officier du district de Madurai, interview de S Anand avec Times of India, Vadivel a eu de la chance de ne pas avoir mordu les glandes toxiques de ce reptile. Dans ce scénario, sa vie aurait pu être en danger extrême. Vadivel est un résident du village de Perumalpatti dans le district de Tirunelveli au Tamil Nadu.

