Une vieille vidéo d’un homme faisant la course contre le métro de Londres redevient virale

Vous avez peut-être regardé un film d’action où le héros court avec un train et le bat avec ses pouvoirs de “super-héros”. Mais croiriez-vous que cela s’est réellement produit à Londres lorsqu’un homme a couru contre le métro et a gagné en 2014 ? Cela faisait partie du défi du casse-cou lorsque l’homme de 30 ans a tourné une vidéo d’aller contre une machine et l’a publiée en ligne avec #racethetube. Maintenant, après huit ans, l’ancien clip est redevenu viral sur Internet.

Dans la vidéo, le coureur, James Heptonstall, descend du métro de Londres à la station Mansion House et sprinte sur 380 mètres dans son défi pour atteindre le prochain arrêt avant le train. En quittant le train, l’homme court dans les larges couloirs, saute des marches et franchit des barrières pour rejoindre Cannon Street. Vêtu d’un short et d’un équipement de course, il dérape à travers un autre guichet à grande vitesse pour attraper le train en direction de l’ouest. Et devine quoi! Gardant les passagers et les téléspectateurs au bord de leurs rues, James se précipita dans la même voiture qu’il avait quittée à la gare précédente ! Il a atteint la plate-forme en seulement 1 minute et 20 secondes. Quel esprit !

La vidéo qui est récemment devenue virale était sous-titrée : “Ce coureur est sorti d’un train, a couru jusqu’à l’arrêt suivant et est revenu dans le même train.” Les utilisateurs ont réagi au clip en demandant : “À quoi ça sert ?” tandis qu’un autre a déclaré: «Alors, à quoi ça sert d’avoir un arrêt de train à 2 endroits accessibles à pied? Cela semble inutile.”

Alors quel est l’intérêt d’avoir un arrêt de train à 2 endroits accessibles à pied ? Cela semble inutile – dillzilla99 (@dillzilla99) 27 décembre 2022

Pendant ce temps, il a été rapporté que la tendance de «Racing the Tube» a commencé à Paris en 2012 avec des tentatives à Hong Kong, Perth, Barcelone et Copenhague. Lors d’une conversation avec le London Evening Standard, James a déclaré: «C’était juste un projet de test. Nous avions vu que certaines personnes avaient fait des défis d’endurance sur les réseaux de transport européens et les avaient mis en ligne, mais nous n’avions rien vu de fait à Londres.

Il a en outre déclaré que les gens dans le train étaient sûrs qu’il n’y arriverait pas. Cependant, ils “attendaient tous avec impatience” et ont applaudi James au moment où il est arrivé au train. La première caméra était attachée à sa tête tandis qu’une autre (à l’intérieur du train) a été capturée par son ami Noel Carroll. Ensuite, James a été un joueur de rugby ouvert pour l’Angleterre tandis que Noel était entraîneur à l’académie Arsenal FC.

