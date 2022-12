Une vieille vidéo d’un chien se promenant sur la route avec un drone pendant la pandémie redevient virale

Partout dans le monde, les gens reconsidèrent la façon dont ils accomplissent leurs tâches quotidiennes et leurs courses sans quitter leur domicile à la suite de l’épidémie de coronavirus en cours. En conséquence, un homme à Chypre a dû utiliser son drone pour envoyer son chien se promener. Jetez un coup d’œil à ce clip où un drone aide un chien à se promener. A la fin du clip, partagé sur Twitter, un message clignote, “Restez chez vous pour être en sécurité mais n’oubliez pas le bonheur de votre chien.”

Jetez un œil ici :

Réagissant à la vidéo, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont plaisanté en disant qu’une traction du chien et le drone seraient sur le trottoir. D’autres ont mentionné que leurs chiens détesteraient probablement la nouvelle aide technologique. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Cela me rend un peu triste. Les chiens ont besoin de votre attention. J’adorais me promener avec mon chien et lui demander de temps en temps dans quelle direction il voulait aller. Il s’arrêtait, me regardait et se tournait dans la direction qu’il voulait. Sa marche, son choix. J’aurais aimé qu’il soit encore là pour profiter de ces moments.

“C’est pourquoi vous obtenez juste un chat – vous n’auriez même pas à les promener”, lit-on dans un autre tweet.

Un utilisateur a répondu : « Je pense que le chien promène le drone, et non l’inverse. Ce n’est pas un gros chien, loin de là, mais dès l’instant où le drone et le chien ont une divergence d’opinion concernant l’itinéraire, le chien gagnera facilement.

Nos compagnons à fourrure sont certainement plus que les meilleurs amis câlins. Parfois, les chiens sont également doués pour assumer des rôles de leadership. Tout comme ce chien, qui a traversé une neige abondante pour ouvrir la voie à un troupeau de bétail. Le clip, publié sur Twitter, montrait le chien se frayant un chemin dans la neige pour les vaches qui le suivaient.

Votre chien accepterait-il l’aide de la technologie lors de ses promenades ?

